多隻服裝消費股跑出，特步國際(01368)中午公布去年盈利4.08億元人民幣，按年跌22.68%，每股派末期息4.5港仙，加派上市十周年特別股息10港仙，合共派14.5港仙。
股價午後升6.3%，見3.86元創逾一年高，現升5.5%。
另外，安踏(02020)創新高，最新升1%；裕元集團(00551)升3.4%。
普拉達(01913)升1.1%；都市麗人(02298)創逾一年半高，現升3.1%。
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股價午後升6.3%，見3.86元創逾一年高，現升5.5%。
另外，安踏(02020)創新高，最新升1%；裕元集團(00551)升3.4%。
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