即巿股評 港股直擊

隔晚美股受貿易戰陰霾所影響，三大指數齊跌，港股夜期跟ADR都仆咗落去，今早港股順理成章低開。坐咗淡倉或熊證過夜嘅淡友，滿以為今日大市要仆落去回補30900至31000點裂口，可以安安樂樂等食大茶飯，港股又重施故技，好似噚日下午拗腰以上，半日仲要倒升。今朝有糊唔食，又化為烏有，得個坐字。不過好友亦唔見得有好日子過，大市始終未能突破31800點，呢個阻力唔嘢少，除非突破此關，否則好友亦會順風順水。目前嘅市況就係好淡都不是人，阿Man上周已提醒大家炒股唔炒市，少理短線指數波幅，集中精神炒個股。

恒指低開253點，以為50天線(31344點)失守要插深啲，但上半場最多跌313點，見過31121點半日低位後已止跌回升，其後更拗腰重上50天線，最多倒升101點，見31536點半日高。恒指中午收報31473點，升38點；國企指數報12715點，升30點。基本上大市仍然喺大約一千點內遊走，下面淡友等補裂口再失守，好友等突破31800點後再挑戰高位，目前都係上上落落，未見突破。

目前股市面對最大風險係估佢唔倒嘅特朗普，白宮人事變動令人無所適從，而貿易戰亦升溫，令市場避險情緒急升。不過阿Man暫時未睇倒港股有急劇下挫風險，主要係眾多重磅股排住隊派成績表，而騰訊(00700)、平保(02318)，以及內銀股等等，都已預期可以佳績示人，即使派完成績表，股價未知係見光死定係見光起，至少短線未有藉口要掟貨。

況且恒指領頭羊騰訊，對恒指升跌舉足輕重，騰訊股價又再逼近前高位476.6元，半日盤中最高見470元，半日報收467.8元，只要資金稍為落力少少掃貨，騰訊已有機會再破頂。由於市場普遍相信，即使貿易戰明刀明槍打起嚟，科技股受貿易戰影響有限，所以自貿易戰陰霾籠罩美股，納指仍能創新高兼跑贏大市，相信騰訊亦能倖免於貿易戰爆發。既然恒指又叫騰指，騰訊無事恒指亦唔死得乜出樣。另一指數重磅股平保今日亦有回勇跡象，股價升近3%，重上50日線，短線阻力喺88.8元，企穩呢個位上面，可向92元水平出發。

醫藥股炒作派對未停過，每次回吐果然就係吸納機會，今日又唔少醫藥股創新高，教育股情況亦差不多。面對貿易戰一觸即發，呢段時間當然要避開出口股，尤其係以美國業務為主嘅股份，而航運股及航空股亦有機會受拖累。預期以內地本土市況為主嘅醫藥股、教育股跟內需股可持續跑贏大市。內房股則唔受貿易戰影響，兼且未見阿爺再打壓樓市，近日亦有貨金追捧個別內房股。

以前阿Man講過珍珠奶茶(01705)上市後必炒，但亦未能預期升幅可如此凌厲，噚日收市已較IPO價高出3倍，今早股價再被炒高至7.9元，半日亦升逾四成，成交12.9億元，交投活躍，唔似得之前個別被炒高嘅創板新丁，乾升得個挾字。不過珍珠奶茶現價較招股價升五六倍，噚日已有畏高症，今日更為係得個睇字。新股純炒供求，有日肯入場接貨，無話咩叫高位咩叫低位，總之都係嗰句，有糊唔食，罪大惡極，錢要袋入自己袋先係錢。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)