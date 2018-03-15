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今日 12:55 港股直擊 中國財經

新城發展今年銷售目標1800億

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新城發展(01030)去年合約銷售額急增逾九成至1264.7億元(人民幣‧下同)，今年銷售目標1800億元，執行董事陳偉健表示，該公司手頭可供銷售資源可達4000億元，中期業績時會視情況考慮調整目標。

截至去年底，擁有土地儲備6740萬方米，陳偉健稱，今年預算約600億元買地，與去年相若，會研究在投地及收購以外的不同方法買便宜地。

該公司今年創立25周年，問及會否派發特别息，陳偉健表示會作考慮。首席財務官兼執行董事陸忠明指出，派息比率為核心淨利潤的30%。

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