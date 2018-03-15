港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數受壓，當中道指和標普500指數連跌3日。港股今早先低後高，續於50天線附近爭持。

恒指低開253點，即失50天線(約31344點)，開市後曾挫313點，見31121點半日低，其後大拗腰重上50天線，上午約10時50分後倒升，最多升101點，見31536點半日高。恒指中午收報31473點，升38點或0.1%，大市成交額621.48億元。

國企指數報12715點，升30點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.04%；深成指跌0.11%。

藍籌股方面，平保(02318)升2.9%，突破50天線；騰訊(00700)曾最高見470元，靠近上市高位476.6元，半日升0.9%。另外，中移動(00941)升0.5%；昨回吐的舜宇(02382)升2.1%。相反，滙控(00005)跌0.3%；友邦(01299)跌0.4%；工行(01398)跌0.4%；中海油(00883)跌1.6%；蒙牛(02319)跌3.1%。

長和系明天公布業績，半日普遍靠穩，長和(00001)升0.5%；長實集團(01113)升0.9%；長建(01038)升0.4%；電能(00006)則跌0.4%。

焦點板塊

醫藥股：今日回勇，藥明生物(02269)曾升4.1%，見69.4元創上市新高，半日升3.5%，集團下周一(19日)將公布去年業績，早前已發盈喜料去年多賺逾75%。另外，同樣下周一放榜的石藥(01093)升1.8%；中國中藥(00570)創逾兩年高，半日升3.2%；康哲(00867)升2.4%；三生製藥(01530)升3.1%；億勝生物科技(01061)今日公布業績，半日升7.8%；金斯瑞生物科技(01548)升2.6%。百信國際(00574)連日造好，今早創近一年半高，半日升6.9%。

內房股：多隻二線股跑出，旭輝(00884)曾升9.1%創新高，半日升6.3%，集團昨日中午公布去年多賺71.97%。另外今年銷售目標1400億元人民幣。廣州越秀系尋頂，越秀地產(00123)創逾兩年半高，半日升1.1%；越秀房產信託基金(00405)創上市新高，半日升1.3%。奧園(03883)去年多賺86%，半日升2.9%；雅居樂(03383)升3%；寶龍地產(01238)升6.6%；金地商置(00535)升2%；新城發展(01030)升2.9%。另外，融創中國(01918)升4%。

出口股：外電日前報道，美國政府下周或提出每年達600億美元、針對中國進口貨品的關稅清單，多隻本港出口股今早跑輸。創科實業(00669)曾挫5.5%，半日跌3.3%，目前連跌第3日，集團行政總裁Joseph Galli表示，由於未能估計華府會針對哪種材料及行業徵收，故未能評估其影響。梳化股敏華(01999)跌2.2%。兩隻美國業務比重較大的汽車零件商跌幅靠前，昨日急挫15.9%的耐世特(01316)，今日創7個月低，半日挫8.6%；敏實集團(00425)跌3.6%。

焦點股份

半新股：「天仁茗茶」本港特許經營商的賓仕國際(01705)連續兩日飆升，曾飆98.5%，報7.9元，較招股價1元高6.9倍，半日升41.2%，成交額12.91億元。同樣昨日上市的亞洲實業(01737)曾升32%創新高，半日升3.8%。

維達國際(03331)：今早顯著低開6.2%，曾挫10.1%見逾半年低，半日跌6%，維達市前成交額達5.45億元，半日成交額6.31億元。另外，集團獨立非執行董事甘廷仲已辭任，3月31日起生效。集團委任李曉芸為獨立非執行董事接替。

國泰航空(00293)：昨日中午公布去年虧損擴大至12.59億元，最新獲個別券商上調目標價。股價曾升7.6%報14.82元，創逾兩年高，半日升4.8%，成交額1.91億元。

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