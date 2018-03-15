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今日 12:15 重要通告 港股直擊 香港財經

太古去年盈利飆1.7倍

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太古(00019)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利260.7億元，按年增1.7倍；基本溢利47.42億元，按年增54.82%。

太古A股每股盈利17.34元；B股為3.47元。第二次中期息A股每股派1.1元；B股派0.22元。

集團去年收益802.89億元，按年增28.69%。

按業務看，地產部門是集團基本溢利的最大來源，來自地產部門的應佔基本溢利64.03億元，按年增加11%。航空部門由2016年的盈利4.41億元，轉至今年虧損10.02億元，原因是國泰航空(00293)的營業虧損增加，及港機(00044)於美洲業務的持續虧損及資產減值。

太古飲料溢利為24.41億元，按年增兩倍，包括因內地可口可樂裝瓶系統進行重整計劃，所產生的收益12.22億元；海洋服務部門虧損則由2016年的30.13億元收窄至22.32億元，包括一項10.15億元的減值支出；貿易及實業部門應佔溢利為6900萬元，按年減少39.47%，已計及太古品牌出售所持Rebecca Minkoff權益而錄得的9400萬虧損。

展望將來，預計今年飲料部門於內地專營區域的銷量將會增加，收益的增長速度預期會超越銷量。海洋服務部門方面，太古海洋開發集團面對的離岸業環境仍然充滿挑戰，但有跡象顯示離岸支援市場將要見底，預計勘探及開採工程的開支將略為增加。

下載港交所通告原文

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