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今日 12:07 港股直擊 即巿股評

恒指半日升38點 於50天線爭持

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隔晚美股先高後低，道指和標普500指數錄3連跌。港股低開高走，續於50天線水平爭持。

恒指低開253點，即失50天線(約31344點)，開市後曾挫313點，見31121點今早低，其後大拗腰重上50天線，上午約10時50分後倒升，半日最多升101點，見31536點。恒指中午報31473點，升38點或0.12%，大市成交額621.48億元。

國企指數報12715點，升30點或0.24%。

藍籌股方面，碧桂園(02007)挑戰50天線，升1.45%; 蒙牛(02319)遭高盛降目標價，急跌3.08%; 萬洲(00288)反彈2.58%; 騰訊(00700)升0.91%; 舜宇(02382)升2.09%。

內險股造好，平保(02318)首兩月保費收入增兩成，今早升2.91%，為表現最好藍籌。中國太保(02601)則創逾1個月高，半日漲3.08%。另外，新華保險(01336)及中國人壽(02628)分別升1.86%及0.65%。

個別金屬股受追捧，洛陽鉬業(03993)升抵上月高位，半日漲4.37%; 金川國際(02362)升2.51%; 中國東方集團(00581)升1.54%; 哈薩克礦業(00847)升3.38%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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