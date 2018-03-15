即巿股評 港股直擊

噚日朝早「痛定思痛」(因為衰咗嘛)之後，就諗住沉住氣重新睇吓個市向邊度出發啦，睇咗大半日恒指都只係打橫行，悶到幾乎想熄機咁滯。下晝3點40分到啦，突然見到恒指有反應，隻騰訊(00700)屈爆機咁係咁向上隊，拆返開恒指5分鐘圖睇，原來個市由下晝3點20分左右開始就一直係咁上行，係尾市係咁Day high之下，全日收市報31435點，上返條50天線之餘，跌幅大為收窄至跌166點。唉...呢啲市真係玩死人。

玩死人嘅又何止個市呀，可能呢個星期仲未有業績好炒，所以焦點就落咗係新股度，個個揸住杯天仁係咁隊，隊到今日賓仕國際(01705)再升多七成，破咗7蚊；係呀，以「元」做單位嘅正股升九成，應該仲激刺過炒輪證；若然再係咁落去，我諗一係我會食豆，一係我轉投正股嘅懷抱。

再睇返今日個市，恒指今早開市都係見紅，50天線(31339點)失而復得；但同時由於上個星期個市回升嘅情況下，下方嘅20天線(30975點)緩緩向上，穿唔穿返條50天線唔係重點，重點反而係依家20同50天線好似對筷子咁夾住今日恒指粒燭，日線圖嘅格局始見有「雙頂」跡象，頸線就大約係100天線(30197點)。最完美同正路嘅「雙頂」suppose就兩座山畫好出嚟之後，就用個山頂同頸線做一個「度量跌幅」，再用呢個「度量跌幅」由頸線以下開始度落去，就估大約會落到咩位。不過，依家呢個「雙頂」仲有半座山未畫完；更重要嘅係呢半座山內藏一條20天線，亦即係保歷加通道中軸，要穿呢個位係需要啲勇氣架。

望住呢座未畫完嘅山發呆咗幾分鐘之後都未見有咩頭緒，算，都係轉投個股懷抱，例牌嗰幾隻大藍籌嘅圖睇完之後，相信都未有一隻個樣會衰得過滙控(00005)，乜線都穿晒仲向住條250天線(74.33元)出發，日線圖嘅SlowSTC(14,3)keep住係超賣一段時間，早兩日條10天線得而復失，仲可以畫到條「下降通道」出嚟，咁啱依家又係「下降通道」頂喎，唔吼住你我吼邊個先？滙控call(13732)，行使價78.88元，見5分鐘圖出超賣先好買；無嘅話唔緊要，列入觀察名單先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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