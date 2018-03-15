即巿股評 港股直擊

受投資者持續關注貿易戰的影響下，美股繼續出現震盪，三大指數均錄得跌幅，當中道指下跌1%，收報24758點，標普500及納指則分別下跌0.57%及0.19%，收報2749點及7496點。投資者對貿易戰之擔憂不無道理，皆因最新便有消息指特朗普政府正尋求將對華貿易赤字削減1000億美元，另外新任白宮經濟委員會主任Kudlow表示，美國在對華貿易中將採取強硬立場，並指可能率領盟國與中國對抗。意味貿易戰涉及範圍可能更廣泛。

另外，不少機構亦相繼下調整美國第一季GDP增長預期，當中亞特蘭大聯儲局便將美國第一季度GDP增長預期由1月底時之5.4%，大幅下調至1.9%，因受近日CPI和零售銷售數據不佳所致；摩根大通及高盛亦下調對美國第一季度GDP增長的預期，僅為2%和1.8%。

股份方面，銀行股普遍下跌，高盛及摩根大通分別下跌1.53%及1.12%，美國銀行及花旗集團則下跌0.68%及1.92%。至於科技股則個別發展，蘋果及微軟下跌，不過Amazon及Alphabet及分別上升0.18%及0.79%，Netflix及Facebook亦分別上升1.79%及1.27%。

中概股方面，阿里巴巴上升2.2%至192.56美元，百度則上升0.39%至259.35美元，京東則下跌0.52%至44.09美元。

至於港股，早段受美股及貿易戰陰霾影響而一度大跌近450點，但收市前跌幅逐步收窄，最終收報31435點，下跌166點，成交維持1032億元。由於隔晚美股再度顯著回落，港股或會再次下試31000點水平支持。當然投資氣氛依然審慎，特別是投資者依然關注特朗普最新言論。相信暫時會維持於31000點至31800點上落。

筆者持有Amazon及Alphabet股份

耀才證券研究部總監 植耀輝