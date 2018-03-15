港股直擊 即巿股評

港股昨日終止四連升走勢，不過50天線失而復得，料短期主要在31000點至31800點上落。

隔晚美股再呈先高後低走勢，道指及標普500指數連跌三天。道指跌248點或1%，報24758點；納指跌0.19%，報7496點；標普500指數跌0.57%，報2749點。投資者憂慮貿易戰的情緒重新升溫。原材料與工業板塊領跌，波音跌2.48%。

特朗普在上周簽署了兩項命令，決定對鋼鋁進口產品徵收關稅，預計這兩項關稅都將在未來幾周內正式生效。雖然加拿大和墨西哥得到了豁免，但市場有關可能爆發一場貿易戰的憂慮情緒則仍舊存在，投資者擔心全球各國可能會開徵報復性關稅。

與此同時，白宮的不確定性因素繼續困擾市場，投資者還正消化特朗普驅逐國務卿蒂勒森的決定，他還決定任命中情局局長蓬佩奧接任該職。此外，白宮高級官員已開始評估僱用CNBC評論員Lawrence Kudlow擔任特朗普首席經濟顧問的可能性。

經濟數據方面，美國2月零售銷售下跌0.1%，為連續第3個月下降。扣除汽車與汽油銷售後的2月零售銷售增長0.3%，較市場預期略低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.42元，較本港上日收市跌8仙；騰訊(00700)ADR收報459.91元，跌3.69元。國壽(02628)ADR收報23.05元，跌0.2元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報11.25元，跌7仙；中石油(00857)ADR收報5.37元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報6.45元，跌2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.81元，升6仙；聯通(00762)ADR收報9.57元，跌6仙。

ADR港股比例指數報31289，較周三恒指收市跌145點或0.47%。恒指昨日午後最多急挫459點，低見31141，尾段大拗腰，重上50天線(約31343)，收市僅跌166點報31435點，四連升告終。恒指短期支持參考20天線約31000點附近，阻力位仍然是2月27日高位31798，短期呈上落市整固的機會較大。

焦點股份

中國平安(02318)：公布今年首兩月，四家子公司合共保費收入1928.61億元人民幣，按年增長19.9%。

賓仕國際(01705)：超額認購2600倍的賓仕昨日掛牌，收報3.98元，較招股價1元高出2.98倍，繼續留意今日表現。

新秀麗(01910)：公布截至去年12月底止全年業績，純利3.34億美元，按年增長30.74%，年內毛利率由54.1%上升兩個百分點至56.1%。

大洋集團(01991)：預期截至1月底止中期由虧轉盈，主要因為出售房地產錄得收益，採購訂單增加，令矽膠及相關產品業務收益增加等。

萊蒙國際(03688)：公布去年股東應佔盈利46.42億元，按年增4.36倍，每股盈利3.23元，派末期息26仙。

今日有多家公司公布去年業績，以太古(00019)、太古地產(01972)、中國聯通(00762)、中興通訊(00763)、易鑫(02858)較受市場關注。