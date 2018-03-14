港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數受壓，美國總統特朗普解僱國務卿蒂勒森，據報擬再向中國產品徵收懲罰性關稅，道指挫171點；納指吐1%。港股今日亦回吐，連升走勢告終。

恒指今早低開279點，報31321點見半日高位，開市後跌幅擴大，跌穿50天線(約31325點)，上午最多跌426點，及後於31200點水平爭持，中午跌395點。午後穿上午低位，最多挫459點，見31141點全日低，其後跌幅稍為收窄，尾段大拗腰，重上50天線，曾僅跌147點，見31453點全日高。恒指收報31435點，跌166點或0.5%，四連升告終。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額1032.19億元，較上日減少約69.7億元。

國企指數收報12684點，跌62點或0.5%。

恒指即月期貨收市跌133點或0.42%，報31453點，高水18點。

A股兩連跌，滬指收市跌0.57%；深成指跌0.91%。兩市成交額約4458億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升86點，報25136。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.3%；友邦(01299)跌1.2%；工行(01398)跌1.4%；國壽(02628)跌1.1%。另外，滙控(00005)跌0.8%；平保(02318)跌0.5%；港交所(00388)跌0.7%；中海油(00883)跌0.4%。相反，碧桂園(02007)獲大摩升評級和目標，股價升1.7%；煤氣(00003)昨日獲捧，今日再升0.5%；長建(01038)升0.8%；中石化(00386)升0.9%。

焦點板塊

科網軟件股：今日逆市攀升，騰訊(00700)尾段倒升，收市升0.2%；金蝶國際(00268)績後曾升18.3%創新高，收市升14.9%；中軟國際(00354)創新高，收市升5.6%；金山軟件(03888)創逾兩年半高，收市升4.4%；手遊股IGG(00799)再升1.5%；擎天軟件(01297)中標福建省12348福建法網及相關管理系統項目，股價升10.7%；雲遊(00484)升4.4%。

科技股：路透引述消息人士稱，美國總統特朗普考慮向價值600億美元(4680億港元)的中國進口科技與通訊為主的貨品，徵收懲罰性關稅。本港科技製造商跑輸。蘋果概念股方面，瑞聲科技(02018)跌2.8%；舜宇(02382)七連升後回吐2.2%；丘鈦(01478)跌2.8%；高偉(01415)跌2.8%；富智康(02038)跌1.5%。另外，信利(00732)跌2.4%；中芯(00981)跌1.1%；ASM太平洋(00522)跌1%。建滔系回吐，建滔化工(00148)跌1.9%；建滔積層板(01888)跌1%。

航空股：中資航空股今日先低後回升，南航(01055)曾挫6.3%，收市跌2.1%，其A股跌2.65%；國航(00753)曾挫4%，收市僅跌0.4%；東航(00670)跌0.5%，其A股跌1.71%。中國民航信息網絡(00696)跌1.9%。另外，國泰(00293)中午公布去年虧損擴至12.59億元，午後曾升3.2%見逾兩年新高，收市無起跌，集團去年燃油成本311.12億元，按年增11.3%，當中燃油對沖虧損63.77億元，按年減少24.59%。

建材及水泥股：今日逆市向上，華潤水泥(01313)創近6年高，收市升4.5%；海螺水泥(00914)見逾兩周高，收市升3.7%；海螺創業(00586)創逾兩年半高，收市升1.2%；中國建材(03323)見逾一個月高，收市升3.7%；中材股份(01893)升2.5%；金隅(02009)升2.3%；西部水泥(02233)升2.2%。鋼材股方面，鞍鋼(00347)升1.3%；馬鋼(00323)升1.8%；中國東方(00581)升2.8%。國家統計局公布，2018年首兩月，全國房地產開發投資1.0831萬億元人民幣，按年名義增長9.9%，增速比去年全年提高2.9個百分點。

焦點股份

耐世特(01316)：今早顯著受壓，曾挫18.9%見近半年低，收市跌15.9%，成交額6.27億元。集團去年多賺一成九，當中包括重新計算遞延稅務狀況相關的收益3900萬美元，末期息2.8美仙。大摩和德銀最新下調耐世特目標。

昌興國際(00803)：今早高開6.8%，開市曾飆94.6%，見0.144元逾一年高，收市回落升21.6%。集團兩家附屬與合資企業夥伴東莞丹新，以代價8.3億元人民幣(約10.29億港元)，向萬科(02202)附屬出售東莞重建項目股權。預期可獲得收益約4.52億港元。

莎莎國際(00178)：收市急升9.3%，為表現最好滬市「港股通」股份。花旗指莎莎首兩個月銷售強勁，預期復甦可持續，故維持「買入」評級及目標價4.2元。

新股：兩股上市，超購近2600倍的「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)收報3.98元，較招股價高2.98倍，成交額約11.4億元，不計手續費，每手賺1.192萬元。亞洲實業集團(01737)收報0.53元，較招股價高10.4%，成交額約2.2億元，不計手續費每手賺500元。

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