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今日 16:53 香港財經 港股直擊

hmvod再推優惠吸樂視體育苦主

樂視體育香港(LeSport HK)被指將停止運作，HMV數碼中國(08078)旗下OTT平台hmvod宣布，繼早前推出「樂視苦主大遷徙」優惠計劃，公司將優惠伸延至樂視體育客戶。

該公司表示，樂視體育客戶在再申請其他英超組合之前，亦可先享用hmvod服務，透過智能手機、平板、個人電腦、智能電視點播影片，以回應各樂視合約用戶的需求。

HMV數碼中國主席蕭定一表示，雖然hmvod沒有任何體育節目，但相信剛推出的自製網劇，會讓他們暫時忘記沒有英超的日子。hmvod陸續亦有自製網劇及新影視上架。

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