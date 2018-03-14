即巿股評 港股直擊

上周四筆者指港股日跌日升，波幅收窄，待變格局，傾向爆邊向上。之後連升四個交易日，累漲1404點，不過成交動力始終欠勁，恒指在2月27日高位31798點前遇阻力，今日剛好最多回調459點即四日升幅之三分一。10天、20天、50天及100天線在本周二再度向上，為2月2日以來第一次，今日尾市大拗腰，最後僅跌百多點，未有跌離50天線，後市仍有望反覆向上。

航空、醫藥、軟件三個強勢板塊有待整固，暫可持有但不宜加注。揀股唔揀市，筆者今日用「精明選股」篩選有回購行動的大折讓股(PB低於0.5倍)，50億市值以上的只有太古B(00087)及信德集團(00242)兩隻股份，以後者最值得憧憬。

冷敲信德

信德已連續兩年虧損，即將公布之業績將大翻身，去年中期已扭虧為盈賺近7億元，主要是受到舂磡角項目入賬所帶動，預測市盈率料降至8至9倍，有望恢復派息。未來幾年物業發展收益將繼續回升，包括澳門的濠尚住宅項目，而持有七成權益的橫琴項目更是重頭戲。此外，相隔逾9年，信德今年1月中突然開始回購行動，至2月14日共九度回購，涉及1140萬股，回購價介乎3.07至3.28元，因業績公布前一個月未能再回購，業績公布後仍有望繼續回購，支持股價。走勢上，自1月中至今譜出對稱三角形，突破在即，先上望3.55元，中長線見4元，仍較NAV折讓近五成二。

羅崇博 (杜比)