即巿股評 港股直擊

雖然噚日個市似無乜力再上，但亦未至於要插水，不過估佢唔到嘅特朗普，無啦啦炒咗個支持自由貿易嘅國務卿，令本來市場對貿易戰憂慮降溫情緒再次升溫，美股三大指數回軟，強如納指亦終止七連升，更跌逾1%收市。港股就梗係跟住落，本來已唔多夠力水，未能一氣呵成突破31800關就有回吐壓力，家陣美股咁震一震腳軟，港股大條道理落去30900-31000點補番周一個上升裂口。

恒指今早低開279點，見31321點已經係半日高位，其後亞太區股市全面向下，恒指亦穿50天線(約31320點)，最多曾跌426點，見31174點半日低位。恒指中午報31206點，跌395點；國企指數報12567點，跌179點，半日大市成交額573.37億元唔算多，回調沽唔唔算嚴重，只係買賣兩閒。

相對之前科恩劈炮唔撈，今次「侵侵」派大信封畀國務卿，市場反應溫和得多，雖然有消息指花旗下星期將公布採取一系列針對中國貿易嘅措施，包括向中國商品徵收高關稅；對中國投資進行限制；以及對中國旅客簽證施加限制等。若然消息屬實，對中國嚟講當然並非好事，但中國一旦報復，花旗亦無好日子過，阿Man估計傳聞歸傳聞，最終公布嘅貿易措施，未必係傳聞中咁嚴厲，可能又係先放風，希望同中國傾吓計。加上侵侵話科恩接任人選，好大機係古德羅(Larry Kudlow)，呢位大哥同樣反對貿易戰，即係侵侵並非想堅打一場貿易戰硬仗。

講番大市重磅股，大市腳軟重磅股當然唔精神，騰訊(00700)跌1.3%，半日報收456.6元，跟大市唔穩31800上面一樣，騰訊唔穩460元樓上，亦有機會跟大市一齊落去補裂口，最近一個上升裂口喺445元至455元，未有貨想吼位上車，可以吼位呢個位。至於早兩日強勢嘅內銀股，今日腳軟，建行(00939)跟工行(01398)齊齊跌2%，暫時未見北水掃貨，即使早兩日上升，北水未曾出手，要內銀股繼續走強，睇嚟要等到北水出手至有運行。其他重磅股亦見下跌，但相對跌幅算溫和，大部份股份仍然喺10日線及20日之上，除非再度失守，否則目前只係小小回調，唔需要擔心到以為世界末日咁嘅款。加上阿Man早已預期大市要突破31700-31800水平並企穩上面唔容易，回補上升裂口更有助後市健康發展，只要回補上升裂口之後，能迅速收復50日線，暫時睇唔倒大市再急轉直下，甚至演變為股災。

軟件股逆市走強，資金不過係輪流炒作，炒股唔炒市係目前對應策略，阿Man自踏入三月已表示少理指數短線波動，集中強勢板塊尋寶。金山軟件(03888)已接近目標價30元，半日升3.5%，最高見29.65元兩年半高位。其他軟件股如金蝶國際(00268)、中軟國際(00354)及IGG(00799)等，業績後均獲估值提升，跑贏其他科技股。

今日上市新丁賓仕國際(01705)亦成焦點，隔晚暗盤曾高見2.64元，報收2.3元較招股價1元大升一倍，今日開市報2.75元，夠膽盲衝最高見3.25元，半日報收3.05元，呢啲位仲衝唔衝，講真新股純炒供求，難再用基本因素分析，但賓仕IPO價1元，已預留足夠水位畀中獎者落車，升咗兩三倍再盲衝，阿Man自問無咁嘅膽量，皆因上升空間同回調空間條數計唔掂，既然計唔倒值博率有幾高，買杯珍珠奶茶飲吓算啦。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)