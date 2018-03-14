港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普突解除國務卿蒂勒森，加上再傳向中國產品徵收懲罰性關稅，隔晚美股受壓。港股連升4日、累飆1404點後，今早回吐失守50天線。

恒指今早低開279點，報31321點已屬半日高，開市後跌幅擴大，穿50天線(約31320點)，最多跌426點，見31174點半日低，及後於31200點水平爭持。恒指中午收報31206點，跌395點或1.3%，大市成交額573.37億元。

國企指數中午收報12567點，跌179點或1.4%。

A股半日低收，滬指跌0.59%；深成指跌0.58%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.3%；建行(00939)跌2%；友邦(01299)跌2.1%。另外，滙控(00005)跌0.7%；工行(01398)跌2.1；平保(02318)跌1.7%；國壽(02628)跌1.7%；中行(03988)跌0.9%；中海油(00883)跌1.6%。相反，碧桂園(02007)獲大摩升評級和目標，股價半日升0.9%；煤氣(00003)昨日獲捧，今日半日再升0.1%；長建(01038)升0.5%。

焦點板塊

科網軟件股：今早逆市爬升，金蝶國際(00268)績後曾升15.9%創新高，半日升14.7%；中軟國際(00354)創新高，半日升6.1%；金山軟件(03888)創逾兩年半高，半日升3.5%；手遊股IGG(00799)升1.3%；中國擎天軟件(01297)中標福建省12348福建法網及相關管理系統項目，股價升12.2%。

科技股：路透引述消息人士稱，美國總統特朗普考慮向價值600億美元(4680億港元)的中國進口科技與通訊為主的貨品，徵收懲罰性關稅。本港科技製造商跑輸。蘋果概念股方面，瑞聲科技(02018)挫3.8%；舜宇(02382)七連升後回吐2.3%；丘鈦(01478)跌2.6%；高偉(01415)跌2%；富智康(02038)跌1%。其他手機設備股方面，比亞迪電子(00285)跌1.7%；信利(00732)跌1.2%。另外，鴻騰(06088)跌1.6%；中芯(00981)跌1.1%；ASM太平洋(00522)跌1.7%。建滔系回吐，建滔化工(00148)跌2.6%；建滔積層板(01888)跌1.6%。

航空股：中資航空股今早跌幅靠前，南航(01055)挫6%，其A股跌3.42%；國航(00753)跌2.6%，其A股跌2.22%；東航(00670)跌1.5%，其A股跌2.11%。中國民航信息網絡(00696)跌3%。另外，國泰(00293)跌0.9%，集團中午公布去年虧損擴至12.59億元。

焦點股份

耐世特(01316)：今早顯著受壓，曾挫18.9%見近半年低，半日跌15.6%，成交額3.34億元。集團去年多賺一成九，當中包括重新計算遞延稅務狀況相關的收益3900萬美元，末期息2.8美仙。大摩和德銀最新下調耐世特目標。

昌興國際(00803)：今早高開6.8%，開市曾飆94.6%，見0.144元逾一年高，半日回落升23%。集團兩家附屬與合資企業夥伴東莞丹新，以代價8.3億元人民幣(約10.29億港元)，向萬科(02202)附屬出售東莞重建項目股權。預期可獲得收益約4.52億港元。

新股：超購近2600倍的「天仁茗茶」本港特許經營商賓仕國際(01705)掛牌，曾較招股價1元飆升2.25倍，見3.25元，半日收報3.06元，成交額6.06億元。亞洲實業(01737)亦於今日上市，最高見0.6元，較招股價0.48元高25%，半日收報0.55元，成交額1.61億元。

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