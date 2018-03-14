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摩根士丹利 耐世特(01316)

評級：與大市同步-> 與大市同步

目標價：17.7->16.8元 (較前收市價16.4元有2.4%潛在升幅)

耐世特去年純利3.52億美元，增長一成九，當中包括重新計算遞延稅務狀況相關的收益3900萬美元。摩根士丹利發表報告，預期市場對耐世特業績反應負面，下調目標價半成至16.8元，維持「與大市同步」評級。

大摩表示，若果撇除因美國稅改帶來一次性的稅務優惠款項，耐世特去年盈利較市場預測低約20%，主要是去年下半年毛利率收縮至15.9%，較上半年下跌2.9個百分點，集團在定價上面對壓力。該行指，雖然毛利率可能已見底，但公司今年仍會面對行業周期性逆風，宜等待新項目貢獻方面更多確切訊號。

大和資本將耐世特目標價由21.5元下調至18元，維持「跑贏大市」評級，指去年下半年表現疲弱令全年業績差過該行預期，不過預期公司今明兩年EBITDA利潤率會持續擴張。

德銀將目標價由19.1元降至18.2元，維持「買入」評級，指盈利改善主要由一次性稅務優惠所帶動，該行把稅前盈利預測調低一成，以反映毛利率較審慎之假設。

瑞信則維持耐世特「跑輸大市」評級，目標價10.3元不變，指公司下半年經營利潤按年下跌6%，是上市以來首次錄得跌幅。

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