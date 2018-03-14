港股直擊 即巿股評

噚日策略等到尾市時如果見恒指5分鐘圖出現超賣，就小注恒指牛(57839)。尾市嚟講基本上係下半場3點鐘見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，呢個位絕對係可以送(57839)落場嘅；其後恒指點數雖然無乜大變化，不過5分鐘圖SlowSTC(14,3)由低位抽升，即係話比你知無位再入啦。臨收市前5分鐘恒指忽然生支大陽燭出嚟，你手快將隻(57839)掉走嘅話都可以賺得到個手續費，更何況呢啲位真係有邊個可以咁快trade得到先。收咗市之後再睇返恒指日線圖，見粒燭呈「十字星」，雖則呢個唔係高位，且單一粒「十字星」嘅「預言能力」都只係一半半，但始前都係有個升勢，同埋有一半唔中啫，咁即係有一半中架啦。

今朝喺地鐵打緊隻新game(人哋出咗好耐，只係我out date依家先嚟打啫)，見恒指裂口跌逾300點，開市報31321點，(57839)都心知不妙，到一開市之後恒指愈跌愈有咁款，一邊行就一邊開隻app睇吓恒指日線圖發生咩事。老老實實，小妹都只係一個普通老散，買賣嘅嘢絕對係有贏有輸，策略嘅嘢更加係有啱有唔啱，一見到今日恒指高開低收兼被條50天線(31320點)擋路之後，我都忍唔住係灣仔條橋對住個電話爆咗句粗(如果你今朝9點35分到，喺灣仔往入境處條天橋，見到有個傻婆對住個電話爆粗嘅話，咁嗰個應該係我)；然後企埋一邊，把口繼續鬧，隻手就幫個倉止血，唯有月尾去旅行時買少兩件衫啦。

返到公司開恒指5分鐘圖睇，見到恒指都仲有條1250分鐘線(5X250線)支持住，同個舊同事James吹完兩句水之後，恒指跌幅擴大咗，跌逾400點，1250分鐘線都已經無埋，開市到依家已經成個鐘有多，恒指都仲係一潭死水。轉返日線圖睇，今日粒燭處於周一(3月12日)上升裂口(31342至30840點)嘅中間，絕對唔稱得上係補裂口，仲製造咗多一個31321至31461點嘅下跌裂口出嚟。依家10點40分，恒指做緊31219點，開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證31700至31799點有相當於91張期指，要大市食晒呢層貨嘅話，就要由現價向上行多580點先得；至於下方牛證最貼價嘅係30800至30899點，呢度有400張期指，如果大市由現價起步再向下行多419點嘅話，咁就可以食得到呢度嘅貨。

下行點數少且貨多，而上行就點數多但貨少，按道理就應該向下走嘅；不過今朝先斷臂完，為免因為復仇嘅心理影響，首先個人係要冷靜啲，然後比啲耐性等到尾市時，大市再比多少少方向指向上定向下先至再作決定。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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