即巿股評 港股直擊

昨日恒指低開後走勢反覆，全日波幅248點。恒指收報31601點，升7點或0.02%，成交金額1101.89億元。國指收報12746點，升49點或0.39%；上證收報3310點，跌16點或0.49%。

恒指呈2連陽走勢，以近「十字星」收市，且成交縮減，觀望味濃。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份723隻，下跌880隻，市況靠穩。

美國總統特朗普突然解僱蒂勒森，任命中情局局長蓬佩奧為國務卿。特朗普稱自己與蒂勒森在包括伊朗核協議等關鍵問題上存在分歧；國務卿職權交接於3月31日進行。

《紐約時報》報道，白宮據稱本周可能還有更多的人事調整；特朗普表示，Larry Kudlow有「很大的機會」 接替科恩。

綜合媒體報道，20國集團領導人將在3月19至20日峰會上承諾反對不公平的貿易做法。美國貿易代表向特朗普遞交了每年向中國進口商徵收300億美元關稅的計劃，但特朗普要求爭取更高的稅額。美國據稱尋求限制簽證和中國公司在美國的投資，並對中國多種產品徵收關稅，以懲罰中國盜竊智慧財產權行為。

另方面，歐盟或延長對中國鋁箔出口商的反傾銷稅，考慮是否對中國出口的不超過10公斤(22磅)的鋁箔卷再徵收五年關稅。

在突然而來的人事變動下，美股三大指數偏軟。今早亞太股指數下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為50 SMA (約31294)。

個股介紹：

大昌行(01828)的主要業務為大中華區的汽車代理及分銷商，並有完善的配套服務。消費品業務方面，公司生產及分銷食品、醫療保健品、電器、美容產品和時尚生活用品。

集團在2017財年錄得收入上升 8.7%至505.06億元；股東應佔溢利增加56.9%至8.02億元。每股盈利43.71仙，增加56.7%；集團建議宣派末期股息為每股11.9仙(連同以股代息選擇)，全年股息增加100.8%至每股16.95仙。

集團盈利大幅提升主要得益於三個方面：顯著改善的中國內地汽車業務、利豐亞洲的全年盈利貢獻，以及出售非核心資產所得的收益。

集團現價市盈率為9.586倍，周息率4.405%。股份上日收報4.19元，上望5元，止損設於4.06元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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