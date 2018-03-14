即巿股評 港股直擊

雖然美國二月份CPI合符市場預期，未有為市場帶來衝擊，但總統特朗普突然宣布解除蒂勒森國務卿職務，令市場感到不安，同時特朗普以國家安全為由，阻止博通收購高通，亦影響科技股投資氣氛。結果三大指數均全線下跌，道指下跌171點或0.68%至25007點，標普及納指則分別下跌0.64%及1.02%，收報2765點及7511點。

另外，美國針對中國之貿易戰有進一步「出招」之可能。根據媒體消息，特朗普政府正尋求對中國大約600億美元的進口商品徵收關稅，當中便包括電子、電訊設備、傢具、玩具等100多種中國產品；此外，投資當地亦會有所限制。看來今日相關板塊或會受壓。

此外，有媒體作出統計，在特朗普上任417天內，白宮已有24位高官離職，即約每17天就有一人離開白宮。看來要好好幫特朗普打好這份工當真不易。

至於股份方面，金融股中高盛下跌1.77%，美國銀行及摩根大通亦分別下跌1.2%及1.46%；科技股亦見沽壓，當中高通下跌近5%，博通下跌近1%。連日強勢之Amazon及蘋果則下跌0.96%及0.64%，Netflix及Alphabet則月分別下跌1.69%及2.23%中概股亦全線下跌，阿里巴巴下跌2.25%，百度及京東則下跌2.76%及3.67%。

港股昨日走勢則較反覆，於31500點附近上落。由於隔晚美股下跌，加上市場或擔心貿易戰會進一步升溫，或不利市場氣氛，預期港股或會考慮31300點附近支持。

另外，內銀股則成為投資者關注之板塊。農行(01288)非公開定向增發及銀監保監合併成為市場兩大焦點。農行本身於四大行中一級資本充足率最低，增資亦無可厚非，而今次定向增發該不會對市場資金帶來壓力，反而第四季業績令人有所驚喜，股價上升亦屬合理；至於兩大監管機構合併，內地早前已傳出相關消息，故筆者亦不太感到太意外。至於合併主要是解決職責不清及交叉監管等問題，同時日後重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責均劃入為人行之上，某程度上亦可反映未來兩大金融板塊所面對的監管壓力會更大。

筆者持有Amazon及Alphabet股份

耀才證券研究部總監 植耀輝