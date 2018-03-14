港股直擊 即巿股評

港股四連升累漲逾1400點，不過在31800附近有阻力，短期回試50天線整固的機會較大。

隔晚美股三大指數先高後低，集體向下，美國政局的不確定性困擾大市。道指收市跌171點或0.68%，報25007點；納指創新高後回落，收市跌1%，報7511點；標普500指數跌0.64%，報2765點。科技與能源板塊領跌。亞馬遜跌結束七連漲，高通收跌半成。

美國總統特朗普通過推特宣布，解除蒂勒森美國國務卿職務，並委派現任中情局局長蓬佩奧接任該職。消息傳出後，美滙指數立刻下挫至90下方，金價每盎斯抽升2.8美元。

與此同時，備受市場關注的CPI數據符合市場預期，有助於緩解投資者對價格上漲以及聯儲局將加快升息步伐的憂慮情緒，消息帶動隔晚美股早段造好。市場預計聯儲局將在3月會議上宣布加息。

經合組織(OECD)表示，2018年全球經濟增長將創下七年來最強，主要受惠於貿易及投資，但同時警告貿易戰將對已改善的前景構成威脅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價全線向下。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.9元，較本港上日收市跌0.2元；騰訊(00700)ADR收報453.43元，跌9.37元或2%；國壽(02628)ADR收報23.08元，跌0.42元。油價偏軟，中海油(00883)ADR收報11.2元，跌0.16元；中石油(00857)ADR收報5.34元，跌7仙；中石化(00386)ADR收報6.33元，跌8仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報71.34元，跌0.36元；聯通(00762)ADR收報9.51元，跌0.13元。

ADR港股比例指數報31233，較周二恒指收市跌368點或1.18%，意味今早有可能又再失守50天線(昨日為31328)。恒指昨日高見31709，收報31601點，升7點，連升4日累飆1404點或4.7%。恒指短期阻力仍然為2月27日高位31798，支持位參考31000點即20天線附近。道指期貨最新跌27點報25023。

焦點股份

在本港經營「天仁茗茶」的賓仕國際(01705)今日掛牌，據輝立資料，暗盤收報2.27元，較招股價1元，高出1.27倍。耀才暗盤收報2.3元，較招股價高出1.3倍，每手4000股，不計手續費，賬面賺5200元。賓仕公開發售獲超額認購2600倍，中籤率3%，認購500手穩獲一手。

華能國際(00902)：去年純利15.8億元人民幣，下跌八成一，主要因為煤炭價格大幅上升。另外，公司決定在未來三年，進一步提高派息比率，每年分配不少於可分派盈利的七成，每股派息不少於10分人民幣。

華潤置地(01109)：公布2月實現總合同銷售金額約76億元人民幣，按年9%。

創科實業(00669)：去年純利4.7億美元，增長一成半，末期息39.75港仙。全年股息較2016年增加三成半；毛利率上升0.5個百分點至36.7%。

耐世特(01316)：去年純利3億5180萬美元，增長一成九。

金蝶國際(00268)：去年純利3.1億人民幣，增長7.6%，末期息1.3分人民幣。

嘉年華(00996)：發盈喜，預期去年盈利增長約八倍，主要因為物業開發及投資業務收入，增加不少於四成。

今日有多家公司公布全年業績，以國泰航空(00293)、新秀麗(01910)、中國奧園(03883)及旭輝控股(00884)較受券商關注。