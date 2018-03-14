即巿股評 港股直擊

周一期指如預期乘着上周五美股急升的帶動下大幅高開456點，成功收復50天移動平均線之外，更突破了下降軌的阻力，開市期間，期指曾出現輕微回吐，於31348點再展升勢，午後升幅更一度擴大，高見31640點，最終全日大升598點，收報31594點。

昨天期指大部分時間在現水平反覆上落，雖然開市後不久曾高見31714點，之後便掉頭回落，最終全日微跌8點，收報31586點。兩日大市成交方面略有增加，日均成交重回大概1150億元左右。

政經局勢緩和 技術指標好轉

近日美國總統特朗普在關稅議題上較之前溫和，先後豁免了加拿大、澳洲及墨西哥等的關稅，亦派出商務部部長就關稅問題與歐盟展開對話，因此市場對貿易戰的憂慮降溫。另外，受近日美國一連串數據影響下，10年期債息及美滙指數較之前回穩了不少，利率期貨顯示，市場普遍預期今年加息3次，以上反映市場對美國今年加快加息的憂慮緩和。加上，內地推出多項利好政策及美朝關係現曙光等。若以上情況未有太大逆轉，估計期指中短線走勢仍會向好。

平淡倉造好倉

技術方面，期指周一急升除了收復50天移動平均線之外，同時成功突破由歷史高位33516點延伸的下降軌阻力，現時期指再次重越各主要平均線之上，各主要技術指標繼續好轉，例如MACD圖中的牛差擴大；STC圖中，%K線亦漸升離%D線。以上皆反映市況已逐步轉強，短期大市有力再升。

期指下一個重要阻力位置將是前浪頂31786點，以及之前一直提及黃金比率0.618的反彈目標31820點左右，如果期指能成功突破該區間（31786點至31820點），中短線於29070點已見底便可確認，未來將以向上挑戰33000點以上水平作目標。

策略方面，若然期指能成功突破31786點至31820點區間，中短線策略將變成以造好為主。目前各位應按早前的建議，平掉所有淡倉及已反手造了好倉，好倉方面可續持有；若期指能正式突破上述區間，便可考慮加注造即月Long Call，行使價則可選價外600至800點，以博之後可能出現新一輪急升浪，並可以前下降軌阻力31100點作參考止蝕，未有倉者可根據以上策略部署入市。