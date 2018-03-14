即巿股評 港股直擊 國際財經

周一美股三大指數個別發展，道指和標普500指數受工業股拖累下跌，納指則連續兩天創收市新高。恒指連升3日累漲近1400點後，昨天早段一度升至31709點，為2月27日以來最高，其後沽壓浮現，大部分時間都在31500點上方爭持，到收市競價時段再被「嘜高」倒升，收報31601點，微漲7點(0.02%)，主板成交縮減至1100億元左右。

恒指周一突破了1月29日以來的下降軌，並連續兩天站於50天線(約31295點)之上，後市能否進入反彈階段並挑戰歷史高位，視乎能否升穿年初至今W形態的頸線，即約31800點。

大市指標方面，信報EJFQ系統的強勢股指數雖然再次升穿弱勢股指數，而且強勢股指數周一急升接近6個百分點，同時弱勢股指數回落4.7%，但自2月中以來，兩者在低位一直像「扭麻花」般此起彼落，表現反覆，反映目前強勢股買盤和上升動力不足。如果強勢股買盤增強，讓強勢股指數持續走高及成功突破「扭麻花」格局，港股後市造好的機會將提高。

過往本欄反覆強調，推動港股及環球多地股市年內出現最後升浪的助燃劑，很可能來自「股債輪動」。

這現象是指資金逃離債市後，因別無選擇而大舉進入股市(TINA，There Is No Alternative)。自去年第三季開始，資金流入債券ETF的總額輾轉回落。引用昨天本報專欄「ETF資金流向」的數據所述，資金淨流入債券ETF的10周累計總額，由去年7月416億美元，反覆減至3月9日(上周五)的約170億美元，為2017年1月20日以來最少，可見投資者似乎對債市前景的信心不如以往般強勁。那麼，正當愈來愈少投資者選擇買進債券之際，這些流動性將往哪兒去？

從ETF資金流變化數據可見，當環球多地股指呈W形走勢時，避險情緒升溫，流入貨幣市場ETF的資金規模最近3星期明顯急增，過去10星期累計淨流入金額由2月23日的7.2億美元，飆升至89億美元，創2015年10月26日以來的最高水平。

與此同時，今年1月底美股拖累環球股市集體插水後，淨流入環球股市ETF的金額隨即從高位大幅回落，尤其美股與日股更顯著重挫。幸好，截至上周五，相關淨流入金額已經止跌，以10星期移動平均計算，經ETF淨流入美國股市的金額已回升至378億美元，扭轉此前5星期跌勢。

不過，目前資金經ETF流入美股的規模可說是非常溫和，暫時未出現大批由債市逃離的資金湧入美股。

再者，由於貿易戰陰霾始終籠罩金融市場，日前瑞銀分析師Kevin Zhao甚至轉軚看好美債，認為避險因素將驅使資金重返債市，預期未來3個月美國10年期國債息率會下試2.5厘。結合近期資金湧向貨幣市場ETF的情況，反映投資者對股市未有足夠信心，故此，何時開展牛三最璀璨升浪，仍有待觀察。

信報投資研究部

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