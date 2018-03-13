今日 19:02
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宏基集團(01718)公布，預期截至2018年3月底止年度綜合虧損淨額將按年大幅增加，去年同期為虧損101.09萬元。
該公司稱，虧損淨額增加主要是新投得之地基工程項目毛利率減少所致。
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