重要通告 港股直擊

中國宏泰發展(06166)公布，預期截至去年12月底止年度股東應佔盈利，將按年增長不少於50%，2016年同期盈利6.69億元人民幣。

該公司指出，盈利增長主要由於園區發展所產生的收入增加。