訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:42 港股直擊

【新股追蹤】金貓銀貓收市僅高招股價1仙

放大圖片

金貓銀貓(01815)今早上市，開報2.44元，暫時最高見2.5元，較招股價2.38元，高0.12元或半成，之後回落，最低見2.38元，收報2.39元，較招股價高0.01元或0.4%，成交約6462萬股，成交額約1.6億元。不計手續費，每手1000股賺10元。

集團為網上珠寶零售商，由中國白銀(00815)分拆，本港公開發售部分獲超額認購4.6倍，一手1000股，中籤率為70.01%。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。