金貓銀貓(01815)今早上市，開報2.44元，暫時最高見2.5元，較招股價2.38元，高0.12元或半成，之後回落，最低見2.38元，收報2.39元，較招股價高0.01元或0.4%，成交約6462萬股，成交額約1.6億元。不計手續費，每手1000股賺10元。
集團為網上珠寶零售商，由中國白銀(00815)分拆，本港公開發售部分獲超額認購4.6倍，一手1000股，中籤率為70.01%。
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今日 16:42 港股直擊
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集團為網上珠寶零售商，由中國白銀(00815)分拆，本港公開發售部分獲超額認購4.6倍，一手1000股，中籤率為70.01%。
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