港股直擊 即巿股評

摩通 惠理集團(00806)

評級：增持->增持

目標價：9.3元->9.3元 (較前收市價7.67元有潛在21.3%升幅)

摩通發表報告指，惠理集團2017年度的業績與早前1月份公布的盈喜吻合，而且更勝於該行的預測，主要是由於強勁的基金表現，令到表現費高出預期。上漲的市況將繼續支持基金表現及資產管理規模的增長，故維持「增持」評級及目標價9.3元。

受惠於表現費用的重大提升、較高的管理費用比率及公平值/已確認的投資收益帶動，集團去年盈利達到20.5億港元，較去年同期增長逾14倍。同時，公司亦宣布派發末期息每股0.18元，連同1月份的特別息0.86元，全年派息比率達94%。惠理高息股票基金及價值基金的資產淨值分別較2014年的高位超出28%及38%，其他性質相似而規模較細的基金亦同樣獲得表現費用。儘管近期市場波動，大部分基金在2017年的表現亦遠高於其新高價。去年集團的管理資產按年增加16%至166億美元，大幅增長主要由於基金表現強勁產生收益，全年總計為40億美元。該行表示，近日股價由高位回落，令到惠理未來12個月的上升空間較下跌空間大，而且公司推出與私募基金及合格境外有限合夥人「QFLP」牌照相關的新產品及業務，都有助於支持其基金表現及管理資產規模的增長。

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