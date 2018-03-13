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今日 14:06 港股直擊 即巿股評

【異動股】中傳動暫見5連跌 料去年少賺約六成

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中國高速傳動(00658)暫時最多跌3.6%，見11.68元逾一個月低，現跌1.8%，目前連跌5日，成交額2130萬元。

集團發盈警，料去年盈利將按年減少約60%，而2016年盈利11.09億元人民幣。

集團指出，盈利減少，主要因去年風電行業處於回調狀態，致使集團風電傳動設備在銷售價格及數量方面均有所下降。另外，在對非風電業務的市場狀況進行評估後，而作出對非風電業務的物業、廠房及設備、存貨、應收款項及預付款項的減值虧損。

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