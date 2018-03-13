即巿股評 港股直擊

美股隔晚向前走又向後走，道指因為波音跟Caterpillar插水，拖累道指跌逾百點，但科技股安然無恙，納指再創收市新高。至於港股連續三個交易日勁升逾千點後，今日都要停一停，唞一唞，但有別於上月底反彈挑戰巨型下跌裂口31700至31800點，今次回調力度溫和，走勢只係反覆偏軟，未見強勁回吐壓力。

恒指低開24點，開市後最多跌132點，至31461點半日低位，但喺內銀股有買盤追捧下，大市又回升，恒指曾高見31709點，但當內銀股見回吐，恒指中午前亦回軟跌86點，報收31507點；國企指數跑贏，中午收報12727點，升30點。

重磅股隔晚喺ADR係威係勢，但今日上半場有頭威，冇尾陣，騰訊(00700)見過462.6元一個月高位之後見回吐，半日報收456.6元，跌0.7%。港交所(00388)跌1%，本來港交所已面對其他交易所競爭，家陣內地交易所有話要整CDR，即係原本喺花旗上市嘅科網巨企，多咗另外一個上市選擇，港交所今次要諗一諗計。

兩監合併長線利好

至於內銀股早段做好，國務院機構改革方案議案出台，中銀監跟中保監二合一，組建中國銀行保險監督管理委員會。「兩監」合併被視為中央應付金融風險嘅整合運動，提高對銀行跟保險行業嘅監管力度，同時令人行喺經濟決策上有更大權力。今次金融監管體制將進一步改革，有助金融市場長遠發展。呢個合併對內銀股同內險股，長遠係好事，但未知監管力度有幾大，短線或有壓力，所以上半場內銀股跟內險股，又升又回，個別發展。當中農行(01288)派成績表後宣布發A股集資，股價半日升逾5%。阿Man唔多擔心農行開先例，引其他內銀集資潮，反正內銀股現價估值仍然偏低，中長線投資，呢啲位上車亦未遲。

至於其他股份都係維繫業績嚟炒，有見過死嘅，亦有見光起，業績期炒業績都係一個博字，不過大市整體氣氛有改善，至少唔再大起大落玩過山車，揀啱炒業績強勢股，隨時博一博，單車變摩托，IGG(00799)派完成績表股價一升再升，就係成功例子。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)