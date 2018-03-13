港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，納指再創新高。港股三連升累飆1397點後，今早曾見兩周高位，惟走勢反覆偏軟。

恒指低開24點，開市後曾挫132點，見31461點半日低，其後掉頭，曾升115點，見31709點，創2月27日以來兩周高，及後再回落。恒指中午收報31507點，跌86點或0.3%，大市成交額636.44億元。

國企指數跑出，中午收報12727點，升30點或0.2%。

A股偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.16%。

重磅藍籌股偏軟，騰訊(00700)跌0.7%；中移動(00941)跌1.3%；滙控(00005)跌0.3%；港交所(00388)跌1%；友邦(01299)跌0.3%。國際油價下跌最新在亞洲時段續軟，「三桶油」跌0.6%至2.6%。相反，港鐵(00066)升1.5%；中信股份(00267)升1.2%；領展(00823)升0.1%；長實集團(01113)升0.2%；煤氣(00003)創52周高，半日升1.5%。

焦點板塊

中資金融股：國務院機構改革方案議案出爐，中銀監和中保監整合，組建中國銀行保險監督管理委員會。中資金融股個別發展，內銀造好，農行(01288)去年多賺4.9%，並指有條件下可以派中期息，農行又非公開發行A股，集資最多1000億元人民幣，股價曾升5.6%，半日升5.1%；建行(00939)升0.6%；工行(01398)升1.3%；中行(03988)升1.8%；郵儲行(01658)升1.2%。內險方面，平保(02318)跌0.6%；新華保險(01336)跌1.4%；國壽(02628)升0.6%；財險(02328)跌1.2%；人保(01339)跌1.1%；太平(00966)升0.2%；太保(02601)升0.4%。

內房股：主要內房今早跑輸大市，華潤置地(01109)跌1.8%；中海外(00688)跌2.1%；碧桂園(02007)跌0.4%；萬科(02202)跌1.3%；融創(01918)跌0.2%；中國恒大(03333)跌1.8%。相反二線股造好，越秀地產(00123)創逾兩年半高，半日升4%；奧園(03883)升4.4%；大悅城(00207)升3.7%。

焦點股份

IGG(00799)：昨日績後反覆高收，今早進一步造好見逾半年高，半日升5.6%，成交額3.79億元。集團去年純利1.56億美元，按年增長1.15倍，擬派發第二次中期股息每股14港仙，按年增七成半。IGG首席運營官許元表示，旗下王牌遊戲《王國紀元》發展尚未見頂。

長飛光纖光纜(06869)：績後曾挫8.2%，半日跌1.5%，成交額3.37億元。集團公布，截至去年12月底止，全年盈利12.68億元人民幣，按年上升76.9%，不派末期息。

惠理集團(00806)：績後造好，曾升9.5%見逾一個月高，半日升9.4%，成交額1.52億元。集團公布，截至去年12月底止年度盈利20.48億元，按年飆13.89倍。每股派末期息18仙。

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