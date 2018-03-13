港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，納指再創新高。港股早段突破上日高位後，反覆走低。

恒指低開24點，開市後曾挫132點，見31461點今早低，其後掉頭回升115點，見31709點，創2月27日以來兩周高，惟高位再度受壓。恒指中午報31507點，跌86點或0.27%，大市成交額636.44億元。

國企指數報12727點，升30點或0.24%。

藍籌股方面，港鐵(00066)績後連日造好，今早再升1.50%; 本地銀行逆市走高，恒生(00011)及東亞(00023)分別升1.48%及0.74%; 騰訊(00700)回軟，跌0.74%; 滙控(00005)微跌0.32%。

內銀股繼續造好，中國銀行(03988)創兩周高，升1.83%，為表現最好藍籌。農行(01288)去年多賺4.9%，股價見4.72元逾1個月高，半日則升5.15%。另外，郵儲銀行(01658)及工行(01398)分別升1.20%及1.28%。

生物科技股跑贏，金斯瑞(01548)創逾1個月高，急升6.19%。BBI生命科學(01035)升3.30%; 億勝生物科技(01061)升9.04%; 藥明生物(02269)微升0.38%。

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