百田石油(08011)落鑊，曾飆2.4倍，見0.5元創逾兩年半高，現升1.1倍，成交額2460萬元。
集團公布，旗下菲律賓SC49區塊的第六口評價井「Polyard-9井」於年2月24日開鑽，並於3月6日完鑽，11日完成測井，根據現場測井解釋結果，發現多個油氣層，油氣層總厚度為78.1米，包括油層39.1米，及氣層39米。
完井後將進行試油作業，「Polyard-9井」並將會轉為生產井。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
百田石油(08011)落鑊，曾飆2.4倍，見0.5元創逾兩年半高，現升1.1倍，成交額2460萬元。
集團公布，旗下菲律賓SC49區塊的第六口評價井「Polyard-9井」於年2月24日開鑽，並於3月6日完鑽，11日完成測井，根據現場測井解釋結果，發現多個油氣層，油氣層總厚度為78.1米，包括油層39.1米，及氣層39米。
完井後將進行試油作業，「Polyard-9井」並將會轉為生產井。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|滬指半日跌7點 深成指跌18點
|上一篇：
|【兩會】王勇:監管新機構旨在維護金融穩定安全