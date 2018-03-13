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今日 11:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】百田石油飆2.4倍 菲律賓油井發現多個油氣層

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百田石油(08011)落鑊，曾飆2.4倍，見0.5元創逾兩年半高，現升1.1倍，成交額2460萬元。

集團公布，旗下菲律賓SC49區塊的第六口評價井「Polyard-9井」於年2月24日開鑽，並於3月6日完鑽，11日完成測井，根據現場測井解釋結果，發現多個油氣層，油氣層總厚度為78.1米，包括油層39.1米，及氣層39米。

完井後將進行試油作業，「Polyard-9井」並將會轉為生產井。

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