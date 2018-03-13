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今日 11:22 港股直擊 即巿股評

恒指見兩周高後復軟 中資金融股個別走

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隔晚美國三大指數個別發展，納指再創新高。港股今早反覆升至兩周高位。

恒指低開24點，開市後曾挫132點，見31461點暫時低，其後掉頭，曾升115點，見31709點，創2月27日以來兩周高，最新在回軟。截至上午約11時17分，恒指報31538點，跌55點或0.2%，大市成交額556.55億元。

國企指數報12727點，升30點或0.2%。

A股偏軟，滬指跌0.32%；深成指跌0.38%。

國務院機構改革方案議案出爐，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位。

中資金融股個別發展，內銀方面，農行(01288)業績快報顯示去年多賺4.9%，每股盈利0.58元人民幣，在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配；另外農行非公開發行最多274.73億股A股，集資最多1000億元人民幣。股價今早曾升5.6%，見4.72元逾一個月高，現升4.3%。

建行(00939)升0.7%；工行(01398)升1.4%；中行(03988)升1.8%；郵儲行(01658)升1.8%；信行(00998)升0.9%。

內險方面，平保(02318)跌0.9%；新華保險(01336)跌1.3%；國壽(02628)無起跌；財險(02328)跌1.7%；人保(01339)跌1.1%；太平(00966)跌0.2%；太保(02601)升0.5%。

眾安(06060)升0.8%，集團日前建議修改公司章程，擬加入內資股轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易，毋須召開股東大會表決。業界料眾安或為搶閘成首批H股全流通試點。持股眾安的百仕達控股(01168)升3.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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