即巿股評 港股直擊

我承認我絕對係一個文盲，噚日好彩有讀者email比我話我知我噚日隻稿推介嘅牛證打錯code，等我可以同返《信報》編輯講返改番，真係抱歉，但都感謝你哋特登email過嚟提點。

噚日執定隻恒指牛(57863)(今次個code無錯架啦)出嚟，打算等尾市時段見超賣時入場；但等到收市咁滯都係搵唔到個靚位，你拆開恒指5分鐘圖你就會見到噚日恒指裂口高開之後就一直橫行至全日收市，而敏感度最高的SlowSTC(14,3)，尾市都唔見有邊個位出現明顯嘅超賣，成件事其實係收咗檔架。不過，今朝未打稿之前就收到讀者話噚日一早已經買咗恒指牛，但見噚晚美股腳仔軟，搞到今朝恒指先跌24點開市後，之後就向下衝，依家10點15分，最低暫時見過31461點，跌133點，但已經收復失地之餘，恒指so far倒升31612點，升18點。拆開恒指5分鐘圖睇，就當讀者係噚日下晝1點5分或1點25分，恒指SlowSTC(14,3)見超賣時入(57863)，之後揸到今朝見恒指低開高走嘅時候收手，呢一來一回其實都有十零格食到；再者依家恒指都仲倒升緊，若然本身係大注嘅話，都怕且已經收咗隊，上網搵緊今日lunch去邊度食好嘢啦！

若然噚日無入到牛證咁點好呢？轉返恒指日線圖睇，今日粒燭仍然企咗係50天線(31294點)樓上，上升形態仍然未變；轉用保歷加通道睇，上星期四(3月8日)恒指其實重返20天線樓上，換言之亦即係重返保歷加上升通道裡面，到依家都仲一頂穿條保歷加通道頂(31990點)，而成條保歷加通道形態亦都呈上，即係話恒指其實仲有再上升嘅空間。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點28分，恒指做緊31600點，暫時最高做過31709點，即係話31600至31699點嗰213張期指已經全數死亡，最貼價嘅係31700至31799點，呢度有165張期指。至於最貼價就係第三貼價區，即係31900至31999點，呢度有相當於751張期指。用呢粒數嚟度嘅話，即係話假設恒指今日要一下子爆200幾點上行食到呢個重貨區，講緊都只係升穿保歷加通道頂9點咁大把，大市升穿保歷加通道頂大家又唔係未見過，只係穿得兩三日就會被條保歷加通道包返住咁解之嘛。

至於下方牛證最貼價嘅係30800至30899點，呢度有相當於359張期指，如果現價向下行800點嘅話，就可以食到呢度第一批貨啦，比多100點，即下行900點，仲可以食到30700至30799點嗰743張重貨期指添，但成件事你話會唔會遠咗少少？

哈哈，市場上最貼價嗰四隻恒指牛啲街貨多到呢…(57854)仲100%街貨，幾受歡迎，唯有揀遠少少啦，恒指牛(57839)，收回價30650點，同現價價有逾900點差距，槓桿約32倍，成交活躍，見恒指5分鐘圖超賣先好入市，小注為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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