港股直擊 即巿股評

昨日績後反覆高收的IGG(00799)今早造好，暫時最多升5.6%，見11.68元逾5個月高，現升4.9%，成交額2.12億元。

集團去年純利1.56億美元，按年增長1.15倍，擬派發第二次中期股息每股14港仙，按年增七成半，連同去年第一次中期息及特別股息，全年每股共派49港仙。

IGG首席運營官許元表示，旗下王牌遊戲《王國紀元》發展尚未見頂，生命周期仍是較年輕，估計收入佔比正在增加的安卓(Android)平台將具有增長潛力。

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