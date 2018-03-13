即巿股評 港股直擊

港股走勢昨日終出現突破，並一度上試31600點水平。經過2月初的震盪後，港股似乎又再重拾升軌。雖然形勢轉強，但筆者對後市看法仍未至於過分樂觀，其一是10年期美債孳息率已升至2.9厘以上，其二是港滙依然疲弱，同時筆者對上周美股反彈的理據並不太充分。貿易戰似有所紓緩，多國已向美國交涉以爭取豁免，但是否已雨過天晴仍言之尚早；至於與北韓關係見突破亦屬未知之數，兩位領導皆屬於自我中心型，可能很快又再次「反臉」，何況要北韓放棄核武難於登天矣！因此，一旦本周美股再有消息，相信後市走勢仍會相當反覆。

提到美股，則不可不談納指。納指隔晚繼續創新高，並連升第七個交易日，收報7588點，上升0.36%，至於道指及納指則下跌0.62%及0.13%。筆者一直相信，科技及醫療兩大板塊與我們生活已不可或缺，雖然估值頗高，但科技巨企優勢愈來愈明顯，故一直看好其表現，而筆者投資組合內，便持有Amazon、Alphabet及騰訊(00700)等股份。另外，筆者相信個別股份仍可進一步「尋頂」，只要仍能維持可觀增長，相信年內將有望首次出現「萬億」美元企業(現時蘋果市值超過9100億美元，Amazon則超過7600億美元)。

另外，今晚美國將公布2月份CPI數據，一旦增幅高於預期，或會令市場再度擔心通脹提早重臨，令美股再現波動。

投資策略方面，基於筆者對後市看法仍較審慎，故現階段不宜高追，反而個別仍較落後兼高息股仍值得留意，大快活(00052)便是其中之一。該股截至去年9月底止股東應佔溢利上升12.8%至1.147億元，毛利率維持在15%水平，論表現較另一餐飲股大家樂(00341)優勝。事實上，大快活過去五年增長穩定，加上現價計息率達4.5厘，具中長線投資價值。

另外，筆者一直看好之石藥集團(01093)股價大幅上揚，並已升抵年初訂下之20元水平。雖然其發展之創新藥表現持續理想，旗艦級產品恩必普(藥物名稱為丁苯酞)更獲美國藥監局頒發治療ALS孤兒藥(指一些專門針對罕見疾病的特效藥物)資格認定。但現價估值實在不算便宜，故除非下周一(19日)能有突出表現，否則股價或有回吐壓力，建議現水平可考慮略作減持。

筆者持有Amazon、Alphabet及騰訊股份

耀才證券研究部總監 植耀輝