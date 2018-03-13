港股直擊 即巿股評

港股連升三日累升近千四點，技術走勢有所改善，今日料窄幅整固機會較大，留意內銀股表現。

隔晚美股三大指數個別發展，道指跌157點或0.62%，報25178點；納指連續兩天創收市新高，升0.36%，報7588點；標普500指數跌0.13%，報2783點。工業板塊普遍受壓，拖累道指下跌，波音股價下挫近3%。

周一沒有重要的經濟數據公布，市場觀望本周二的消費者價格指數(CPI)，從中再度評估美國的通脹狀況。此外，本周三的零售銷售數據同樣也會受到市場重視。聯儲局將於下周開會，市場普遍預計該行將在此次會議上加息。

美國科技股普遍上升，亞馬遜漲1.24%，連續六日刷新收市紀錄新高至1598.39美元。蘋果升近1%，市值重返9000億美元以上。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.45元，較本港上日收市升4仙；騰訊(00700)ADR收報459.94元，跌6仙；國壽(02628)ADR收報23.27元，跌0.13元。油價下跌，「三桶油」回軟，中海油(00883)ADR收報11.44元，跌0.14元或1.2%；中石油(00857)ADR收報5.39元，跌4仙；中石化(00386)收報6.38元，跌8仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報72.29元，跌0.26元；聯通(00762)ADR收報9.75元，跌6仙。

ADR港股比例指數報31561，較周一恒指收市跌32點。恒指昨日尾段升幅進一步擴大，最多升611點，高見31607點，收市升598點或1.9%報31594點，為2月5日以來收市新高，連升3日累飆1397點或4.6%，重上50天線(31259點)。市寬全線造好，股價高於50天線比率的中線市寬上升4.5個百分點至45.9%，大市內容質素進一步改善。恒指短期阻力參考2月27日高位31798點，支持位參考20天線約30750點附近。

焦點股份

農行(01288)：公布截至去年底盈利為1929.62億元人民幣，按年增長4.9%，單計第4季按年增長逾一成。另外，農行宣布建議透過非公開發行形式，向包括滙金、財政部等7名股東，發行不超過274.73億股A股，集資額在1000億元人民幣以內。留意農行A股今日表現會否影響農行H股走勢。市場或關注農行此舉會否引發其他內銀股新一輪集資潮。

長飛光纖光纜(06869)：公布去年全年盈利12.68億元人民幣，按年上升76.9%，不派末期息。

惠理集團(00806)：公布去年純利20.48億元，按年上升13.9倍，派末期息18仙, 另派特別息86仙, 即合共派息1.04元.

建業地產(00832)：去年純利8.11億人民幣，按年增長1倍，每股盈利33.19分人民幣，派末期息12.29港仙。

周黑鴨(01458)：公司與深圳天圖訂立協議，共同在深圳成立規模30億元人民幣的基金，主要投資於與消費升級及新零售相關的項目。基金的最初出資額10億元人民幣，當中周黑鴨出資5億元人民幣。

中國高速傳動(00658)：預期去年盈利減少六成，主要因為公司的風電傳動設備， 在銷售價格及數量方面均有所下跌，另外作出物業、廠房及設備、存貨、應收款項及預付款項的減值虧損。

九龍建業(00034)：旗下保利達資產(00208)發盈喜，預期去年盈利顯著上升，主要因為澳門海上居發展項目收入上升。

中國白銀(00815)：分拆的互聯網零售商--金貓銀貓(01815)今日掛牌，據輝立資料，暗盤收報2.47元，較招股價2.38元，高出3.8%。