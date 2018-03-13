即巿股評 港股直擊

昨天「搏拳實錄」講到，對於美國發動的這場開徵進口鋼鐵及鋁材產品額外關稅的貿易戰，恒指的反應是先急跌後大幅回升，到了上周五，恒指已進入老徐更早一個星期之前才搭好的Short Strangle「棚架」的近乎中心區間位置(老徐於2月26日沽了3月行使價31800點期指call，再於3月2日沽即月行使價30600點期指put，先後收取每張合約550點和770點期權金。詳情請參閱2月27日〈炒波幅收窄〉和3月5日〈全靠特朗普得以靚位沽put〉)。

有玩Options的投資者都知道，假如到了3月28日也就是即月期指及期權結算當日，恒指在30600至31800點之間任何水平收市，上述Short Strangle便賺到盡，一call一put合共1320點的期權金將袋袋平安。然而，不可不知的是，Short Strangle理論上是利潤有限而風險無限的玩意，現在距離期權結算還有兩個多星期，本欄昨天因此提出，是時候部署「食胡」了。

老徐上周五check過價，若同時買入即月行使價31800點的期指call和30600點的期指put平倉，大約要畀620點期權金(相關call和put分別以220點和405點收市)，換言之，這Short Strangle在短短一周便賺取約700點或3萬5千元(1320-620=700；每1點等於50元)利潤，回報相當不俗。問題是老徐基於賭仔或Trader的本能，一時冇得賭或者冇盤(open position)在手就會覺得身痕，更何況手持這個「苦心搭建」的Short Strangle靚棚，每過一日，就賺到一日的時間值，真捨不得咁快就完全拆掉，因此決定先行降低倉位風險，方法是利用手上的1320點期權金的小部分賬面利潤，買入即月行使價32000點的期指call，或索性揀位揸即月恒指期貨，以對沖Short Strangle其中一隻腳的風險。

以上分階段「拆棚」的出發點是看好恒指短線表現，理據是老徐較早之前答覆「投資者日記」欄主畢老林有關Short Strangle第二隻腳的疑問時(見3月6日「搏拳實錄」)提過的EJFQ系統的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，上周四及周五連續兩日都有84個行業的上升動力高於5日前，試想在總數88個行業中，連續兩日有多達九成半的行業動力上升，估計恒指不難會挑戰EJFQ系統以0.75個標準差計算的6個月TrendWatch上升通道中軸阻力(目前位於約31700點)。

此外，EJFQ反映整體大市強勢股買盤的強勢股指數，以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，走勢都開始呈改善跡象。至於恒指上周亦已相繼升穿20天和10天線，是2月27日以來再度高於該兩條平均線，技術走勢更加明顯改善。老徐已忍不住在港股上午收市前，以298點期權金的高價買入即月32000點行使價的期指call，博恒指未來幾日爆升。

老徐