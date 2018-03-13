即巿股評 港股直擊

踏入三月份之後，港股表現較為波動，大市並沒有形成明顯的單邊走勢，個別日子曾出現「日升日跌」的情況，市況與去年底至今年一月份的大牛市不同。在輪證市場中，是否代表投資者退卻不買賣輪證呢？其實並非如此，投資者只是更有動機地選擇性部署，並傾向做短線操作，利用窩輪可做好以及做淡的特性，捕捉短線的波幅。

跌市時買優質藍籌認購，反彈時買恒指認沽

下表是近日恒指和重磅藍籌股之一騰訊(00700)的股價表現，以及騰訊認購證和恒指認沽證資金流向的數據。或許讀者可隨即觀察到在這段期間恒指與騰訊每日的升跌表現甚為一致，由於騰訊是恒指重磅股，其表現往往與恒指存在甚高相關度。再進一步觀察，不難發現在這段期間，大部份日子出現當騰訊認購證獲得資金流入，恒指認沽證則見資金流出，相反當資金流出騰訊認購證，當日恒指認沽證則見資金流入。

現在試仔細觀察數據，在3月2日，當日騰訊跌近2.5%，同時錄得近6千萬元資金流入騰訊認購證，至3月5日騰訊進一步下跌超過2%，當日更錄得接近1億元資金流入騰訊認購證，及至3月6日騰訊股價終見反彈，單日升逾3%，隨即引發資金獲利，錄得約1.1億元資金從騰訊認購證流出。

另外，再看看同期恒指和恒指認沽證的資金情況。在3月2日和3月5日，恒指連續兩日下跌，同時恒指認沽證這兩日同樣錄得資金流出，而在3月6日恒指單日反彈約2%，資金便從流入恒指認沽證，而於3月8日，恒指再顯著反彈，流入恒指認沽證的資金更多。

從以上數據可見，近期窩輪投資者傾向在大市下跌時追入大型藍籌股相關認購證作反彈部署，而在大市上升時則買入恒指認沽證部署恒指回落。我們並非在此向投資者推介這個策略，只是指出從數據發現這個現象，若果投資者計劃以此方式捕捉市況升跌，選擇窩輪時應注意甚麼呢？首先，由於是短線部署，行使價毋須定太價外，以較貼價為佳；此外，應考慮街貨量較低的產品，因為這類窩輪的表現會少受市場供求所影響，較能追蹤正股變化。

如按照以上選擇產品的準則，騰訊認購證和恒指認沽證的選擇可參考以下產品。

騰訊購(21094)

行使價：529.08元

到期日：2018年6月22日

街貨量：低於10%

實際槓桿：約8.6倍

恒指沽(20987)

行使價：30058點

到期日：2018年6月28日

街貨量：低於30%

實際槓桿：約12.4倍

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。