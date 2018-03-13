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美國科技股上周表現突出，納斯特100指數及納斯特綜合指數已經全數收復之前失地，雙雙再創歷史新高，強勢畢露。納指能否成為領頭羊，帶領其他環球股指向上突破，將成焦點。

環球股指今年普遍呈現「兩隻腳」式下跌，即於1月底創出年內高位或歷史新高後急瀉(下稱「第一隻腳」)，跌勢在2月中稍為喘穩，部分指數一度反彈；惟3月初沽壓再度湧現，多數股指出現「第二隻腳」跌浪。

下文將從這「兩隻腳」的形態、現水平與年內高位的距離等，分析環球股指的強度。

統計環球成熟市場及新興市場包括標普500指數、納斯特100指數、恒生指數、上證指數等，合共43個股票指數表現。當中，有29個股指的「第二隻腳」高於「第一隻腳」，出現「低高腳」形態(即第一波下跌浪低於第二波低位)。「低高腳」形態意味股指近期的低位高於2月最低點，形勢較為理想，包括納指、阿根廷Merval指數、巴西iBovespa指數和俄羅斯MOEX指數等，恒生指數亦在此列。若納指升勢持續、投資氣氛得以改善，這些股指有望追落後。

其餘14個股指則見一底低於一底，出現「高低腳」形態(即第一波跌浪的低位高於第二波跌浪)。當中，有6個股指「兩隻腳」的水平還算非常接近(近期低位較2月最低點僅低約1%以內)，情勢未算嚴峻。

換言之，有8個股指出現明顯的「高低腳」形態，即近期低位遠低於2月最低點，走勢相對醜樣，包括德國DAX指數、希臘ASE指數和杜拜DFM綜指等。這些股指近期沽壓較重，一旦市況轉差，料跌幅會較大。

環球股指形勢不太弱

至於現水平與年內高位的距離，繼納指上周五創新高後，新西蘭50指數亦於昨天破頂，餘下41個股指仍與年內高位有一段差距。恒指方面，以昨天收市計算，與1月26日所創的歷史收市高位相差約4.7%。

由此可見，環球股指形勢不算太弱，「第二隻腳」大都高於「第一隻腳」，不排除調整過後，可望再展升浪。尤其若股指能夠升穿2月反彈時所造出的高位，亦即「頸線」，前景將更樂觀。

以恒生指數為例【右圖】，由第一隻腳最低位即2月9日的29129點，反彈至2月27日的31798點後再度下跌，可視其為「頸線」，這亦是1月29日至2月9日跌浪的61.8%阻力位附近。

恒指昨天裂口高開540點，升幅雖曾收窄至346點，見31342點全日低，但回氣後復漲逾500點，尾段升幅更進一步擴大，最多飆611點，高見31607點，最終收報31594點，大漲598點(1.9%)，為2月5日以來收市新高。若恒指隨後能夠升穿頸線31800點水平，則可確認擺脫調整期，並正式進入反彈階段。

信報投資研究部

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