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滙豐證券 華潤水泥(01313)

評級：買入->買入

目標價：7.6元->7.6元(較前收市價5.9元有28.8%潛在升幅)

華潤水泥去年純利上升1.72倍，派末期息15.5仙；另外公司發盈喜，預期截至3月底的季度盈利，將按年顯著增加。滙豐證券維持華潤水泥「買入」評級，目標價7.6元，認為目前買入水泥股的良機。

滙證認為，潤泥全年業績符合預期，第四季每噸毛利112元。此外，潤泥第一季亦發了盈喜，預期2月每噸售價上升33%，並預期未來兩年水泥價格將進一步上升。滙證維持持潤泥是行業首選股，並預期華南地區每噸毛利繼續向上，以及集團可直接受惠大灣區長遠基建發展。

高盛則指，潤泥去年經常性純利為38億元，低於該行預期15%，但大致符合市場預期。高盛分別將潤泥今明兩年盈利預測下調9%及16%，以反映低於預期的銷量，將潤泥目標價，由5.5元降至5.2元，評級則維持「中性」。

瑞信表示，華潤水泥全年純利較該行原預期高10%，將公司2018及2019年平均售價預測分別上調19%及23%，以反映對華南地區水泥行業前景樂觀，並將潤泥投資評級，由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由5.4元升至7.5元，認為華南地區新增產能狀況即將結束，以及受大灣區發展支持，供求關係將改善，有助於支持華潤水泥盈利。

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