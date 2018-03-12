即巿股評 港股直擊

上周四《盤房來料》標題『大市快突破向上已露端倪』，雖然周五呼籲大家少理指數幅，盡量喺板塊寶覓食，可惜仍有淡有未領悟當中道理，一味買熊養熊過周末，未有理會大亦成功喺10日線同20日線暫穩腳後，定必向上挑戰50日線。結果周五被挾住過埋周末，周五晚美股做好，納指更創收市新高，港股今早一開市，31500以下嘅熊證街貨全數陣亡，除咗向淡友講聲RIP，阿Man已經唔知講乜好。

恒指裂口高開540點，報31536點為半日高位，成功收復50天線(約31257點)，但又裂口高開，兼盡殺31500下面嘅熊仔，短線再大幅抽高挾上誘因未搵到，升幅收窄亦好正常。恒指升幅曾收窄至346點，見31342點半日低位。恒指中午收報31469點，升472點；國企指數中午收報12660點，升228點。

咪睇少中銀監下調撥備紅線嘅威力，中銀監此舉，即曲線提醒各內銀放膽撥備，意味住2017年份成績表夠晒水位做嘢，反映內銀股舊年份成績表肯定見得人，呢個背後訊息阿Man收得到，唔知其他缸邊友收唔收到。今日內銀股叫做主力撐住大市上，當中建行(00939)升3%，跑贏其他內銀股，其他內銀升幅亦過1.5%，成個板塊精神爽利。至於內險股亦轉咗勢，當中阿Man至愛平保(02318)，仲差些少可升穿87.5元，突破之前橫行區，要突破橫行區，先有本事重上90元樓上。

重磅股四大天王，又係大笨象(00005)最落後，不過呢啲位嘅大笨象，似乎係食之無味，棄之可惜。幾時都係騰訊(00700)跟港交所(00388)行得快啲，呢期阿Man都係睇住騰訊，下周公布業績，派成績表前要搵位低吸。至於吉利(00175)入股平治母公司戴姆勒得到阿爺祝福，從此平步青雲，既然係業界龍頭，更有意成為世界五大汽車製造企業之一，逢回吐要買入股份名單上又點少得佢。銀娛(00027)重上70元，話咗係濠賭股首選，幾乎都無乜機會買低位，一見大陰燭出唔係跳車，反而係搵位撈貨。藥業股繼續強勁，跟教育股輪流落鑊，即炒梗係高沽低買，今日短炒嘅話，係搵醫藥股食糊，而教育股則低吸。

至於大市自30200點企穩後扶搖直上，唔覺唔覺升逾千點，最近兩次上升又遺下上升裂口30700跟今日嘅31000點，大市要再向上挑戰31800回復強勢再闖新高，話唔定要先回補呢兩個上升裂口。雖然大市係向上，但反覆向上嘅機會，大過坐直昇機急上，尤其31800點未收復，仍未有條件再創新高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)