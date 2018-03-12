港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚急升逾1.7%，當中納指創新高。港股兩連升、累漲799點後，今早承勢收復50天線。

恒指裂口高開540點，報31536點為2月27日以來新高，收復50天線(約31257點)，開市後升幅收窄，恒指曾僅升346點，見31342點半日低，之後復升逾500點。恒指中午收報31469點，升472點或1.5%，大市成交額665.6億元。

國企指數中午收報12660點，升228點或1.8%。

A股半日高收，滬指升0.51%；深成指升0.89%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.1%；建行(00939)升3%；中行(03988)升2.4%；工行(01398)升1.7%；平保(02318)升2.3%；友邦(01299)升2.3%；港交所(00388)升1.6%。另外，滙控(00005)升0.7%；吉利(00175)升2.9%；銀娛(00027)升1.9%；金沙中國(01928)升2.8%；油價造好，「三桶油」升1.3%至3%。相反，恒安(01044)跌0.5%；瑞聲(02018)跌1.1%。

焦點板塊

醫藥股：石藥集團(01093)曾升6.2%，見20.25元創新高，半日升4.1%，集團旗下「消旋-3-正丁基苯酞」獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)頒發就治療「運動神經元病」的孤兒藥資格認定。另外，金斯瑞(01548)升2.6%；藥明生物(02269)升2%；中生製藥(01177)升2.1%；神威藥業(02877)升半成；中國中藥(00570)升3%；聯邦制藥(03933)創6年半高，半日升2.5%；半新股愛康醫療(01789)升2.3%；希瑪眼科(03309)升2.3%。相反，東陽光藥(01558)開市後曾升1.9%，其後掉頭挫9.1%，半日跌6.3%。

航空股：中資航空股急漲，國航(00753)曾飆7.2%，半日升5.6%，其A股升4.13%；南航(01055)升4.5%，其A股升5.13%；東航(00670)升4.3%，其A股升2.51%。另外，周三(14日)放榜的國泰(00293)創逾兩年高，半日升3%。

焦點股份

IGG(00799)：績後受壓，曾挫6%，半日跌幅收窄至1.7%，成交額1.86億元。集團去年純利1.56億美元，按年增長1.15倍，派發第二次中期股息每股14港仙，按年增七成半，連同去年第一次中期息及特別股息，全年每股共派49港仙。

華潤水泥(01313)：股價曾升6.8%，見一個半月高，半日升3.9%。集團公布去年溢利36.2億元，按年增加約1.73倍。另外，發盈喜料截至今年3月31日止三個月盈利預期將較2017年同期顯著增加。

普拉達(Prada)(01913)：高開6.5%，開市後急漲，曾飆23.5%，見40元逾兩年半高，半日升17.1%，成交額1.15億元。集團公布，截至去年12月底止，12個月淨收入2.49億元(歐羅．下同)，按年減少4.34%，每股盈利0.097元；派末期息7.5仙。

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