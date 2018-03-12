港股直擊 即巿股評

美國就業數據出爐，薪酬增幅少過預期，顯示通脹溫和，紓緩市場擔心美國加快加息步伐，美股三大指數急升。港股承接外圍升勢高開，隨即突破50天線。

恒指裂口高開540點，報31536點為2月27日以來新高，收復50天線(約31257點)，開市後升幅收窄，恒指曾僅升346點，見31342點半日低，之後復升逾500點。恒指中午報31469點，升472點或1.53%，大市成交額665.60億元。

國企指數報12660點，升228點或1.84%。

藍籌股方面，內銀股跑贏，建行(00939)及中行(03988)分別升3.05%及2.36%。外圍油價上揚，中海油(00883)升3.01%，中石油(00857)升2.24%。騰訊(00700)創近兩周高，升2.06%。另外，友邦(01299)升2.27%。

保險股走高，眾安在綫(06060)擬修改公司章程，業界料為H股全流通試點鋪路，股價半日升2.54%。平保(02318)升抵50天線，漲2.31%; 另外，中國太平(00966)及中國財險(02328)分別升1.67%及1.49%。

中資航空股全線造好，中國國航(00753)突破10天線，急升5.61%。另外，南航(01055)及東航(00670)分別升4.50%及4.33%。

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