即巿股評 港股直擊

上個星期五(3月9日)見恒指咁巴閉咁升穿咗個「三角形」不得止，就連條10天線都穿埋，於是就執咗隻恒指牛(57727)，等到下半場恒指其實都只係朝早裂口爆升嗰一下有啲睇頭之外，基本上大部分時間都係橫行；不過拆開5分鐘圖睇SlowSTC(14,3)，都仲可以分到超買同超賣嘅，喺下晝2點40分至3點25分呢段時間，SlowSTC(14,3)%K線跌穿%D線之餘，兩線齊齊下行，3點25分呢個位雖然唔見得嚴重超賣，但再過多5分鐘，見SlowSTC(14,3)始有回升嘅跡象，(57727)就隨即落場。尾市落場擺明小注過夜，如果唔係今朝又點可以食到個裂口高開嘅540點呢。

依家9點57分，公司靜到我諗鬼行過都聽到，無計啦，噚日補選做死班港聞同事，今日晏少少返都好合理呀！而呢個時候恒指係日線圖上呈高開低收，而此前見20天線(30692點)向下殺落條100天線(30108點)，依家條20天線拗腰炒返上去，下方啲技術指標都係一樣，由原先看淡/超賣回升返變中軸水平。

依家10點4分，恒指做緊31365點，最高暫見過31536點，開恒指牛熊證街圖貨睇，恒指今朝個裂口一彈就食咗最貼價嗰五堆熊證街貨由31000至31099點開始向上數五個100點範圍，到31400至31499點都已經死晒，呢度夾埋有3042張期指，呢個場面熱鬧過噚日係萬寧買牙膏送公仔麵、米、豆奶、牙刷同XO醬，仲有Coupon送，堅係見唔到龍尾咁滯。

按恒指暫時做嘅高位31536點計，先係31500至31599點呢度已經變成最貼價，其次呢個最貼價嘅圍裏面有部分熊證其實都係死咗嘅，依家睇31600至31699點同31700至31799點呢兩part街貨唔多，分別得93同40張期指，但目前見恒指個高開低收嘅樣，或者會引到部分嘅錢掉轉槍頭買跌，然後入貼熊嘅。如果你打算咁做嘅話你就要小心啲，事關下方最貼價嘅牛證講緊係30800至30899點，同現價有逾500點差距，除非恒指用今日餘下嘅時間繼續高開低收，收到所以升市點數全數蒸發啦，咁就有偈傾啦。

依家10點19分，恒指裂口高開回少少之後似乎都係想橫行到收市咁滯，如果尾市恒指仲守得住條50天線(31256點)嘅話，恒指牛(57863)，收回價30700點，同現價有逾600點差距，逾約41倍槓桿，夠有凸啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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