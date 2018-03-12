金泰豐國際(08479)甫開急飆，暫時最多升54.6%，見3.2元創新高，現升31.9%，成交額1260萬元。集團1月17日以招股價0.5元上市。
守益控股(02227)暫時最多升11.6%，見1.06元創新高，現升10.5%，成交額754萬元。
相反，上周四(8日)上市的天長集團(02182)今早曾升8.6%，見1.01元創新高，其後倒跌，曾挫11.8%，現跌7.5%。
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金泰豐國際(08479)甫開急飆，暫時最多升54.6%，見3.2元創新高，現升31.9%，成交額1260萬元。集團1月17日以招股價0.5元上市。
守益控股(02227)暫時最多升11.6%，見1.06元創新高，現升10.5%，成交額754萬元。
相反，上周四(8日)上市的天長集團(02182)今早曾升8.6%，見1.01元創新高，其後倒跌，曾挫11.8%，現跌7.5%。
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