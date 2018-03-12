港股直擊 即巿股評

石藥集團(01093)今早高開4.9%，報20元創上市新高，成交額暫有2270萬元。

集團開發的藥物「消旋-3-正丁基苯酞」(「丁苯酞」)獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)頒發就治療肌萎縮側索硬化症(ALS)(又稱「運動神經元病」)的孤兒藥資格認定。

其他醫藥股方面，金斯瑞(01548)高開3.3%；康哲藥業(00867)高開5.2%；藥明生物(02269) 高開1.5%；中生製藥(01177)高開2.5%。

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