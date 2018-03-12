即巿股評 港股直擊

外圍在上周似乎湧現不少利好消息，美國總統特朗普雖然宣布關稅措施，但處處「留有餘地」；與北韓關係亦見突破，更可能於今年五月前與金正恩見面。世上兩大狂人會面，肯定會為世人所矚目。不過，不是筆者潑冷水，而是兩位皆屬於自我中心型，可能很快又再次「反臉」，何況要北韓放棄核武難於登天，所以不宜對兩者存太大憧憬。

至於關稅，則明顯是特朗普就美國與墨西哥及加拿大之間的北美自由貿易協定的籌碼，歐洲多國亦已就關稅與美國進行商討。中國本身鋼材出口美國其實不多，故今次所受影響不大。問題是當歐美就貿易政策再度連成一線時，便可能會集體對中國出招，到時影響便可大可少。

另外，上周五美國非農數據遠高於市場預期，至於時薪上升幅度則不及預期，令市場對進一步加息壓力暫舒一口氣。受此影響，美股大幅抽升，納指表現更強，並創下歷史收市新高，個別股份如Netflix、蘋果及Amazon亦創收市價新高。筆者一直是科技股好友，亦認為個別股份仍可進一步「尋頂」，只要仍能維持可觀增長，相信年內將有望首次出現「萬億」美元企業(現時蘋果市值約9000億美元，Amazon則約7500億美元）。

回說港股方面，受惠美股急升，相信今日港股有望挑戰31200點之上水平，不過現時仍難斷言大市可再展升浪，筆者亦依然對後市有一定保留，或者說在信心不足下，持貨比重亦只會維持於五成至七成左右。當然現階段亦不需要「清倉」，但留一手作一時之需亦無傷大雅，後市重要因素則宜留意美股及A股行情，以及港滙走勢而定。

股份方面，不妨冷敲同仁堂國藥(08138)，其業務主要中藥產品及保健品生產、零售及批發並提供中醫診療服務。該公司首九個月股東應佔利潤同比上升14.5%，預期今日公布之全年業績持續會有理想表現。另外，集團亦已申請轉主板上市，以其業績表現成事機會頗高。建議可考慮於13.5元買入，上望16元，並以12元止蝕。

筆者持有Amazon股份

耀才證券研究部總監 植耀輝