港股直擊 即巿股評

港股連升兩日累升近800點，外圍股市進一步回暖下，港股短期有望挑戰31800點附近阻力。

上周五華爾街股市顯著造好，美國2月非農業新增職位創超過一年半以來最多，不過薪酬增幅少過預期，顯示通脹溫和，紓緩市場擔心美國加快加息步伐，利好大市表現。金融股全線上升，納指及標普500指數以全日最高位收市。 道指收市報25335點，升440點或1.7%。納指連續第六日上升，收市升132點或1.7%報7560點，創新高。標普500指數收報2786點，同樣升1.7%。總結全個星期，納指表現最好，升4.2%。

原油期貨價顯著上升，紐約及倫敦期油升3%。美國公布的就業數據表現理想，美股造好，支持油價表現；加上美國總統特朗普同意在5月底之前，與北韓領袖金正恩會面，市場憧憬雙方會面可以紓緩朝鮮半島緊張局勢，對油價有支持。紐約四月份期油收市報62.04美元一桶，升1.92美元或3.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.67元，較本港上日收市升1.07元；騰訊(00700)ADR收報455.89元，升8.89元；國壽(02628)ADR收報23.48元，升0.28元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報11.45元，升0.17元；中石油(00857)ADR收報5.44元，升9仙；中石化(00386)ADR收報6.44元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.65元，升0.45元；聯通(00762)ADR收報9.84元，升0.1元。

ADR港股比例指數報31393，較上周五恒指收市升397點或1.27%。恒指上周五收全日最高位收市，報30996，上升341點或1.1%，連升兩日累漲799點或2.7%。市寬個別發展，股價高於50天線比率的中線市寬上升1.2個百分點至41.4%；3天線高於18天線的短線比率的短線市寬下跌0.9個百分點至53.9%。恒指今早有望一舉升穿50天線阻力(約31250)，下一個短期阻力參考2月27日高位31798點。

焦點股份

舜宇光學(02382)：上周五急升7%，公司收市後公布2月份手機鏡頭出貨量按年增長31.9%，至5454.1萬件，主要是手機鏡頭市場份額上升。期內，手機攝像模組出貨量則按年跌10.6%，至2629.7萬件，主要是受到春節假期影響。至於車載鏡頭出貨量則按年增長2.9%，按月則減少22.4%。

中信股份(00267)：公布在2017年的會計賬目，預期中信澳礦項目的減值撥備8億至10億美元，有關減值撥備屬非現金項目，但仍會影響去年的盈利。

石藥集團(01093)：公布公司開發的藥物「消旋-3-正丁基苯酞」獲得美國食品藥品監督管理局頒發，就治療肌萎縮側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis)的孤兒藥資格認定。

彩生活(01778)：發盈喜，預期去年純利大幅增加超過五成。

雷士照明(02222)：發盈喜，預期去年純利顯著增長，增幅超過九成。

IGG(00799)：去年純利1.56億美元，相當於約12.16億港元，增長近1.16倍，第二次中期股息每股14港仙。期內收入創新高，增長八成九，主要因為《王國紀元》遊戲的收入增加，去年毛利率維持在68%。

華潤水泥(01313)：公布去年純利上升1.72倍，至36.17億萬元，每股盈利55.4仙，派末期息15.5仙；期內綜合毛利率30.8%，按年增加3.4個百分點。另外，公司發盈喜，預期截至3月底的季度盈利，將按年顯著增加。

中渝置地(01224)：發盈喜，預期集團業績會由2016年度的虧損約3.57億元，轉為去年會錄得純利2.8億元。

香港國際建投(00687)：發盈警，預期去年純利將大幅減少。

中國金洋(01282)宣布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利8.69億元，按年增長86.28%，每股盈利3.9仙，末期息0.51仙。

今日有多家公司公布全年業績，以會德豐(00020)、龍源電力(00916)及長飛光纖光纜(06869)較受市場關注。至於港燈電力投資(02638)、金蝶國際(00268)、創科(00669)、耐世特(01316)等公司則於明日放榜。