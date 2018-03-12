即巿股評 港股直擊

過去一個星期恒指的表現，基本上完全由外圍經濟及政治事件的帶動先急挫後回升。先是受到美國總統特朗普較早前宣布，將對入口鋼鐵和鋁材產品分別額外徵收25%及10%關稅，他更在Twitter揚言美國必會打贏這場貿易戰，據稱白宮首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)也因為無法勸阻特朗普發動貿易戰而請辭，消息導致恒指上周一曾跌至29852點的逾兩周最低水平，相比上一個交易日收市價跌了731點，收市仍錄得697點或2.27%跌幅。

其後有報道指個別國家會列入美國豁免鋼鋁產品額外關稅名單，而特朗普果然於美國時間3月8日簽署徵收上述關稅的命令(在15天內生效)的同時，批准佔美國鋼鐵產品入口量第一和第四位的加拿大和墨西哥獲暫時豁免，並允許華府日後豁免更多盟友的鋼鐵額外關稅。美國的亞太區盟友澳洲上周六亦成功爭取成為第三個享有豁免的國家。

特朗普的關稅命令為「盟友」預設或打開豁免的缺口，反映他一意孤行點燃這場貿易戰的火力，明顯比原先宣揚的弱，恒指上周四已在特朗普簽署關稅令之前提早作出反應，收市急升458點或1.51%；加上外電報道特朗普同意今年5月與北韓領袖金正恩會面，翌日恒指再升341點或1.12%，以30996點的全日最高水平收市，一周上升413點或1.35%。

有趣的是，老徐在3月5日以<全靠特朗普得以靚位沽put>為題的「搏拳實錄」才講到：全靠特朗普忽然決定要徵收額外關稅，造成恒指上周五明顯低開低收，老徐得以「施施然」沽出即月30600點行使價的期指put，每張合約收取770點期權金，價位(收取的期權金)比早幾日沽call時靚很多。相隔僅一個星期，到了特朗普簽令落實徵收額外關稅，加上同樣與特朗普有關的美朝兩國領袖5月會面的消息，刺激恒指顯著抽升，一句唔該，老徐的put就由開倉時的輕微價外，變成現在有300多點的價內。

對於美國發動貿易戰，恒指的反應是先急跌後大幅回升，這或可解釋為buy on rumor sell on fact效應，卻其實，上周一的「搏拳實錄」已指出，蝕本生意冇人做，尤其是牽涉大額金錢的國際貿易，更是國家或企業之間在各取所需並經過討價還價之後才達成的交易協約，任何一方突然要破壞之前所達成的貿易協定，結果只會兩敗俱傷。老徐也因而深信，美國打響這場關稅貿易戰，對股市造成的壓力很快便會大為減輕以至完全消失，上周二甚至以<搭好了棚 只待反彈>為題，內文主要為向「宵夜二人組」的畢老林就老徐的沽put釋疑，對恒指早一日的急跌隻字不提。

恒指上周五已進入老徐Short Strangle「棚架」的31800與30600點區間的差不多是中心位置，但距離期權結算還有兩個多星期，現在是時候部署「食胡」了。

老徐