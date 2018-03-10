即巿股評 港股直擊 國際財經

環球央行貨幣政策踏入轉變階段，無論是主要央行貨幣政策會議的文字紀錄，抑或央行官員發言的措詞，只要有「收水」的蛛絲馬跡，似乎都被投資者拿着放大鏡來檢視，彷彿字裏行間藏着貨幣政策風向的重大玄機，市場也因此變得更為敏感。

正如人民銀行行長周小川周五在退休前最後一場記者會所言，全球多個地區經濟都出現復甦跡象，很多重要國家的貨幣政策慢慢由超寬鬆變成退出策略。可是，各大央行能否如他所願，成功做到更有效率地運用廣義貨幣池子裏的金錢，來抵消水退的影響，則各師各法，自求多福。

歐洲央行周四在議息聲明擺出「不再加碼量寬」的姿態，歐羅兌美元隨即由1.237水平抽高至1.2446，但行長德拉吉在記者會上展露真心意，強調通脹仍疲弱，有必要時會延長貨幣刺激措施，令歐羅滙價應聲回吐，一度跌穿1.23水平。

日本央行周五的議息會議也清晰指出，在通脹2%的目標達成之前，會繼續推行貨幣寬鬆政策。現行短期利率目標維持在負0.1%不變，並繼續引導10年期日本公債孳息率保持在零水平附近。行長黑田東彥去年提到的「反轉利率」(Reversal Rate)效應(即超低利率環境將削弱銀行放貸意欲，令減息效果適得其反；詳見去年12月19日本欄)，看來已成往事。因此，圓滙一改去年底以來的強勢，稍為回軟。

歐、日主動降低投資者對「收水」的期望，有意無意之間抑制貨幣升值，這兩大美滙指數權重貨幣升勢放緩後，美滙指數得以站在90水平。若美國早前是有意抑壓美滙行情，未知對現時歐、日央行「出口術」令美滙止跌有何反應？

以歐羅兌美元走勢看，目前正處於整固狀態，由2月初開始出現一底低於一底的走勢，但下降幅度非常溫和；周四由下降通道頂部回落至中線位置1.23水平，短期呈區間上落的可能性較大。

圓滙方面，本欄去年11月28日曾提及，若日本央行對經濟增長信心逐漸增強，切實扭轉市場對其貨幣政策取態的預期，日圓或許是2018年外滙市場的一匹黑馬。本欄12月19日再確認市場對日本央行或改變收益率曲線控制政策(Yield Curve Control)，以致「收水」期望一再升溫。去年12月至今，美元兌日圓由112.6至今年3月2日低見105.7水平，跌幅達6%。若圓滙走強成為黑田淡化提前「收水」的藉口，其升勢或將止步。

換言之，由於歐羅和日圓短期內爆上的可能性減低，美滙指數的跌勢應該喘定。

港股方面，恒指周五高開203點後窄幅上落，全日高低位僅相距約155點。恒指收市升341點(或1.11%)，報30996點，為3月1日以來新高。大市全日成交額縮減至不足1000億元，上升股票佔57%。

技術走勢上，恒指周初觸及100天線後，周五升穿10天和20天線【圖】，RSI稍微突破50強弱分界，形勢略有好轉；但後市首先要升穿由33484點至今的短期下降軌阻力，即31100點水平。如恒指能進一步升穿31800點，即1月29日至2月9日跌浪的61.8%反彈阻力位，便可確認「第二隻腳」跌勢結束，進入反彈階段。

信報投資研究部

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