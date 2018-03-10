即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普簽署對進口鋼鋁徵收關稅，加拿大和墨西哥獲得豁免，市場對全球爆發貿易戰的憂慮稍為舒緩。歐美股市周四上升。 內地股市周五尾市報升；港股方面，恒指升341點，尚差4點重上31000關。向上阻力留意50天線約31220點，較大支持區30000點關不容有失。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29800至29899點，而熊證街貨密集區則為收回價31100至31199點。資金在大市近日反彈時加快流入熊證博回吐。現時牛證資金主要流入之收回價區域為29500至29599點；而熊證則主要流入之收回價區域為30744至30799點。

讀者如看好恒指，可留意牛證(57864)，收回價30550點，行使價30400點，19年3月到期，兌換比率12000；或可留意牛證(57987)，收回價30350點，行使價200點，19年4月到期，兌換比率12000。

相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(57880)，收回價31450點，行使價31600點，18年8月到期，兌換比率12000；或可留意熊證(57881)，收回價31500點，行使價31650點，19年6月到期，兌換比率12,000。

騰訊平安靠穩轉窄幅上落

市場欠焦點，權重股騰訊及平安反彈後轉區間上落，波幅收窄。不過，在大市繼續向好下，重磅股騰訊周五高位重上448元。逾2.9億元北水在周四通過滬港通和深港通流入騰訊。向上觀望重上一個月高位458元的機會，支持參考440元水平。看好可留意騰訊購(22909)，行使價529.08元，18年6月到期。或騰訊牛(57804)，收回價433.18元，行使價430.38元，18年10月到期。相反看淡可留意騰訊沽(20982)，行使價393.68元，18年5月到期。

另一方面，內險股中國平安(02318)周五曾重上85元。逾5.4億元北水在周四通過「滬港通」和「深港通」流入中國平安。向上阻力留意50天線約86.3元，支持參考83元水平。看好可留意平安購(23373)，行使價93.98元，18年6月到期。或平安牛(60655)，收回價79.88元，行使價79.18元，18年9月到期。

內銀回升滙豐仍弱

內銀股近期走勢轉強，建行(00939)前天重上8元關口後，周五升至8.2元，一舉收復多條主要平均線。向上觀望重上8.4元的機會，支持參考8元關。看好可留意建行購(23728)，行使價9.7元，18年8月到期。或建行牛(68579)，收回價7.71元，行使價7.61元，18年11月到期。

相對而言，滙豐控股(00005)在業績公布後股價走勢較弱，未能隨其餘權重股出現較大幅度的反彈。其股價周五早段續於76元樓上爭持。向上觀望重上77元的機會，支持參考75元水平。看好可留意滙豐購(23876)，行使價82.93元，18年6月到期。如擔心匯豐股價波幅收窄或致引伸波幅回落，可留意滙豐牛(62564)，收回價73.08元，行使價72.08元，18年9月到期。

長和系績前上揚

市場缺乏焦點，資金留意將於3月16日公布業績的長和(00001)，其股價逢續兩天上揚，周五早段升近1％，收復約97.5元的10天線，向上阻力留意100元關，支持參考一個月低位95元。看好可留意長和購(20333)，行使價110.1元，18年6月到期。

同系的長江基建(01038)，在歐洲股市上日普遍抽升下，股價今早亦拾級而上，向上阻力留意67元的近期高位，支持參考一個月低位64.5元。看好可留意長建購(24765)，行使價75.28元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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